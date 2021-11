[e공시 눈에 띄네] 코스피-2일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 카카오뱅크=올해 3분기 영업이익 712억원으로 전년 동기 대비 58.48% 증가. 매출은 2773억원으로 같은 기간 36.64%, 당기순이익은 520억원으로 같은 기간 28.02% 증가.

◆ SK네트웍스=오는 8일 오전 10시 컨퍼런스콜 방식으로 기업설명회 개최.

◆ 아센디오=음원사업 부문 강화 및 신규사업 진출 위해 IMH엔터테인먼트 주식 취득 및 공동사업 계약 체결. 계약금액 100억원.

◆ 한국금융지주=올해 3분기 영업이익 3595억원으로 전년 동기 대비 16.37% 증가. 매출은 4조1377억원으로 같은 기간 29.98%, 당기순이익은 6210억원으로 같은 기간 139.84% 증가.

◆ 이수페타시스=자회사 이수엑사보드의 채무 50억원 인수 결정

◆ 현대비앤지스틸=올해 3분기 영업이익 213억원으로 전년 동기 대비 84.8% 증가. 매출은 2203억원으로 같은 기간 28.2%, 당기순이익은 183억원으로 같은 기간 122.1% 증가.

◆ CJ=오는 16일 오전 9시 컨퍼런스 콜 방식으로 기업설명회 개최

◆ 삼성제약=2일 오후 5시4분 영업정지 관련 매매거래정지. 3일 오전 9시부로 매매거래정지 해제

◆ 하나투어=올해 3분기 영업손실 265억원으로 전년 동기 대비 적자 지속. 매출은 110억원으로 같은 기간 26.11% 증가. 당기순이익은 494억원으로 같은 기간 흑자 전환.

◆ 하나투어=일본 자회사의 제3자배정 유상증자에 참여해 121만6600주를 113억원에 취득

◆ SK=SK스퀘어 자회사 편입

