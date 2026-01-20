삼성제약, PSP 치료제 GV1001 조건부 허가 신청

삼성제약 삼성제약 001360 | 코스피 증권정보 현재가 1,601 전일대비 65 등락률 +4.23% 거래량 2,990,054 전일가 1,536 2026.01.20 15:30 기준 관련기사 삼성제약, 알츠하이머병 글로벌 3상 참여 기대삼성제약, 알츠하이머병 치료제 GV1001 3상 IND 변경 승인[특징주] 삼성제약, 알츠하이머 치료제 국내 판권 확보에 ‘상한가’ 전 종목 시세 보기 close 은 식품의약품안전처에 '진행성핵상마비(PSP) 치료제 GV1001'의 품목 조건부 허가를 신청했다고 20일 밝혔다.

조건부 허가 신청은 진행성핵상마비 리처드슨 신드롬(PSP-RS) 유형을 적응증으로 한다. 조건부 승인을 받을 경우 식약처 조건에 따른 임상시험을 시행해야 한다. 삼성제약은 지난해 12월 젬백스앤카엘과의 기술이전을 통해 한국을 포함한 아시아 주요 4개국에서 PSP 치료제 GV1001의 임상 개발 및 상업화 권리를 확보했다.

조건부 허가는 생명을 위협하는 암 등 중증 질환이나 희귀질환 치료제에 대해 2상 임상시험 결과를 근거로 우선 시판을 허가하되 출시 후 3상 임상시험 결과 제출을 조건으로 허가하는 제도다.

PSP 치료제 GV1001은 2024년 식약처로부터 개발단계 희귀의약품으로 지정받았다. 삼성제약은 조건부 허가 취득 시 의료 현장에 약물이 신속히 공급될 수 있도록 한다는 계획이다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



