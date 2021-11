SK이노 "울산공장 이산화탄소 포집·활용, 내년부터 年 30만t 늘린다"

[아시아경제 최대열 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 250,000 전일대비 10,500 등락률 +4.38% 거래량 196,023 전일가 239,500 2021.11.02 10:31 장중(20분지연) 관련기사 SK온, 모금회·행복얼라이언스와 서산 결식아동 돕는다[단독] 포스코케미칼, 미국에 양극재 공장 짓는다‥테네시·오하이오주 등 검토SK에너지, 도로용 아스팔트에 '친환경' 입힌다…2030년 내 전량 전환 close 은 울산 콤플렉스(CLX) 공정에서 거둬들여 인근 공장에 판매하는 이산화탄소 물량을 늘리기로 했다고 2일 밝혔다. 배출가스 저감에 기여하는 이산화탄소 포집·활용(CCU) 사업의 일환이다.

울산CLX는 이 회사의 주력 공장으로 2003년부터 CCU 사업을 하고 있다. 과거에는 울산CLX 내 수소를 제조하는 공정에서 생기는 이산화탄소를 따로 분리하지 않고 다른 가스와 함께 연료로 쓰고 타지 않는 특성으로 그대로 배출됐다. 환경문제를 고려해 이를 회수하고 판매하는 사업을 시작했다.

울산CLX 내 석유 1공장 중질유분해(HOU) 시설의 수소 제조 공정에서 만들어진 저순소 수소는 별도 회수시설에서 부산물인 이산화탄소의 흡수·분리 과정을 거쳐 고순도 이산화탄소 가스로 회수된다. 이후 이를 반도체 에칭용, 용접, 드라이아이스, 식물재배 등 이산화탄소를 활용하는 판매처에 공급했다.

이를 기반으로 내년부터 석유 2공장의 수소 제조 공정에서도 이산화탄소를 회수해 울산 인근 공장에 공급하기로 했다. 이산화탄소 판매사업은 연간 30만t 이상으로 늘어날 것으로 회사는 내다봤다. 회사는 "대기환경 이슈에 대응하면서 사업적으로 수소 제조·정제공정의 효율을 개선하는 효과를 거뒀다"며 "공정 효율성과 경제성을 모두 달성할 수 있다는 걸 직접 확인했다"고 설명했다.

이와 별개로 이산화탄소를 포집·저장하는 기술도 추진하고 있다. 앞서 지난 9월 석유공사와 국책과제인 동해가스전 CCS 실증사업 협약을 맺었다. 울산CLX 석유 3공장의 수소제조 공정을 대상으로 사업 타당성 평가를 진행하고 있다. 2023년까지 실증모델을 개발하고 2025년부터 실증사업을 본격적으로 추진키로 했다.

서관희 SK에너지 공정혁신실장은 "국내 첫 대규모 CCS 실증사업을 통해 온실가스 배출권 확보, 수소공장 효율개선과 더불어 블루 수소를 활용한 수소 연료전지 발전 등 추가 사업기회를 찾겠다"라고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr