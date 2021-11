우리금융지주, 자회사 우리금융캐피탈 2000억 유상증자 참여

[아시아경제 박지환 기자] 우리금융지주 우리금융지주 316140 | 코스피 증권정보 현재가 13,400 전일대비 50 등락률 +0.37% 거래량 654,736 전일가 13,350 2021.11.02 10:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "우리금융지주, 오버행 우려가 주가 상승 기대감으로"우리금융, 3분기 누적 순익 2.2조 '사상최대'(종합)우리금융지주, 3분기 순익 8247억...전년比 58.1% ↑ close 는 자회사 우리금융캐피탈의 주주배정 유상증자에 참여해 1721만1704주를 현금 취득하기로 결정했다고 2일 공시했다.

취득금액은 2000억원으로 자기자본대비 0.75%에 해당한다. 취득 후 지분율은 100%이며 취득예정일자는 11월12일이다.

회사 측은 "자회사 자본확충을 통한 영업경쟁력 강화를 위한 목적"이라고 밝혔다.

