프로스펙스, ‘히릿다운’ 출시…이승기 화보 공개

[아시아경제 임혜선 기자]스포츠 브랜드 프로스펙스가 하이 퍼포먼스 구스 다운 ‘히릿다운’을 출시하고 모델인 이승기의 화보를 2일 공개했다.

프로스펙스 히릿다운은 발열 구스 다운을 충전재로 사용했으며, 등판에는 발열 안감과 입체적인 패턴을 적용해 착용시 보온성과 밀착감이 강화된 헤비 다운 재킷이다.

특히 발열 구스 다운은 특수 나노 기술을 적용한 나노 발열제를 다운 표면에 코팅해 태양에서 발산되는 열을 흡수하고, 이를 원적외선으로 변환시켜 자체적으로 발열하는 원리로 자연과 인체에 친화적인 첨단 소재다.

이를 통해 히릿다운은 기존 다운 재킷 보다 약 3도의 온도 상승 효과를 가지며 체온은 그 이상으로 올라간다.

또, 내구성과 신축성이 우수한 2겹의 트리코트 소재를 사용해 활동이 편하고 지퍼를 이용한 슬라이딩 방식의 탈부착 후드를 적용, 편의성을 더했다.

프로스펙스가 공개한 화보 속 이승기는 자신감 넘치는 표정과 포즈로 히릿다운의 따뜻함을 전달했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr