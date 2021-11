GC녹십자, 3Q 매출 4657억원… 역대 최대 분기 매출 기록

[아시아경제 이춘희 기자] GC 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 279,000 전일대비 4,500 등락률 +1.64% 거래량 100,457 전일가 274,500 2021.11.01 13:09 장중(20분지연) 관련기사 [르포] 국내생산 mRNA 백신 첫 출하… "내년 상반기에는 원액 생산 갖춘다"(종합)[르포] 국내생산 mRNA 백신 첫 출하… "바이오산업 불모지에서 허브로"GC녹십자, 코·장 건강 동시 관리 '락토모션 코 유산균' 출시 close 는 올해 3분기 잠정경영실적(연결재무제표 기준)을 집계한 결과 매출이 4657억원으로 분기별 역대 최대 매출을 기록했다고 1일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 11% 늘어난 수치다.

같은 기간 영업이익은 715억원으로 지난해 같은 기간보다 41% 증가했다. 최근 10년래 가장 높은 영업이익으로, 매출총이익률도 39.8%로 전년 동기 대비 5.8%포인트 증가했다. 다만 당기 순이익은 581억원으로 8.4% 감소했다.

녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 279,000 전일대비 4,500 등락률 +1.64% 거래량 100,457 전일가 274,500 2021.11.01 13:09 장중(20분지연) 관련기사 [르포] 국내생산 mRNA 백신 첫 출하… "내년 상반기에는 원액 생산 갖춘다"(종합)[르포] 국내생산 mRNA 백신 첫 출하… "바이오산업 불모지에서 허브로"GC녹십자, 코·장 건강 동시 관리 '락토모션 코 유산균' 출시 close 관계자는 "연구개발(R&D) 투자를 34.2% 늘리는 동안 주력 백신과 처방의약품 부문의 성장 폭을 키워 수익성도 잡았다"고 평가했다.

부문별로 살펴보면 혈액제제 사업 1096억원, 백신 1043억원, 처방의약품 978억원, 소비자헬스케어 등 기타 656억원의 매출을 각각 기록했다. 특히 처방의약품 사업 부문의 실적은 32.6% 성장했다. 희귀약 헌터라제의 해외 실적이 두배 넘게 성장한 효과로 분석된다. 독감백신 국내 매출 역시 925억원으로 호실적을 냈다.

앞서 실적을 발표한 연결 대상 상장 계열사들도 준수한 성적표를 내놨다. GC 녹십자랩셀 녹십자랩셀 144510 | 코스닥 증권정보 현재가 98,100 전일대비 1,100 등락률 +1.13% 거래량 35,173 전일가 97,000 2021.11.01 13:09 장중(20분지연) 관련기사 GC녹십자랩셀, 역대 최대실적 발표… 영업익 100억원 돌파녹십자랩셀, 3분기 영업익 103억...전년比 253.1% ↑[특징주]녹십자랩셀, 관계사 고형암 세포치료제 전임상 발표 기대감…'상승' close 은 해외 기술이전료의 본격 유입으로 매출 383억원, 영업이익 103억원의 역대 최대 실적을 기록했다. GC 녹십자웰빙 녹십자웰빙 234690 | 코스닥 증권정보 현재가 11,300 전일대비 50 등락률 +0.44% 거래량 103,681 전일가 11,250 2021.11.01 13:07 장중(20분지연) 관련기사 임상 3상 승인! 정부 예산 전폭지원! 황금 수혜 株 또 갑니다!바이오 빅데이터 구축! 초대형 황제주의 등장!녹십자웰빙, 1Q 영업익 5억원…전년比 20.7% 증가 close 도 주사제 매출 성장 및 건기식 사업 개편으로 실적 호전세를 보였다. 다만 GC 녹십자엠에스 녹십자엠에스 142280 | 코스닥 증권정보 현재가 8,240 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 31,829 전일가 8,240 2021.11.01 13:06 장중(20분지연) 관련기사 녹십자엠에스, 3Q 영업손실 30억…전년比 적자전환바이오 빅데이터 구축! 초대형 황제주의 등장!녹십자엠에스, 137억 규모 혈액투석액 공급 계약 close 는 진단 키트 사업 영향으로 다소 주춤한 실적을 나타냈다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr