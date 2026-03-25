지셀르 리본느 국내 공식 출시

hADM 기반…ECM 구조 재형성 도움

GC 녹십자웰빙 녹십자웰빙 close 증권정보 234690 KOSDAQ 현재가 13,350 전일대비 1,030 등락률 +8.36% 거래량 423,086 전일가 12,320 2026.03.25 09:38 기준 관련기사 GC녹십자웰빙, 보툴리눔 톡신 '이니보' 론칭 심포지엄 개최 [특징주]톡신 수출 본격화…녹십자웰빙, 3.58%↑ [클릭 e종목]"녹십자웰빙, 태반 주사제 라이넥 성장 기대" 전 종목 시세 보기 은 인체조직 기반 세포외기질(ECM) 스킨부스터 '지셀르 리본느(GCELLE RIBONNE)'를 공식 출시한다고 25일 밝혔다.

지셀르는 GC녹십자웰빙의 자체 에스테틱 통합 브랜드로, 첫 제품인 지셀르 리본느는 다시 태어난다는 의미를 담아 ECM 성분을 바탕으로 피부의 건강한 재탄생을 돕는다는 가치를 지향한다.

GC녹십자웰빙 ECM 스킨부스터 ‘지셀르 리본느’. GC녹십자웰빙 AD 원본보기 아이콘

최근 에스테틱 시장은 단순 볼륨 개선이나 보습 중심 시술에서 벗어나 피부 조직 자체를 재생하고 구조를 복원하는 방향으로 전환되고 있다. GC녹십자웰빙은 이러한 시장 변화 속에서 지셀르를 통해 구조 재생 중심의 새로운 에스테틱 패러다임을 제시한다는 구상이다.

지셀르 리본느는 인체조직 유래 무세포동종진피(hADM)를 기반으로 한 ECM 부스터다. 기존 스킨부스터가 ECM의 뼈대 역할을 하는 콜라겐 생성을 유도하는 방식이라면 지셀르 리본느는 ECM 구조 자체를 직접 전달해 조직이 재형성할 기반을 만들어주는 것이 특징이다.

인체조직 가공은 인체조직 및 생체재료 전문기업인 엠에스바이오가 담당하고 GC녹십자웰빙은 충북 음성공장 내 분배조직은행을 기반으로 원료 관리 및 공급 체계를 구축했다. 엠에스바이오의 자체 기술력으로 조직 내 세포 및 면역 반응 유발 인자를 제거하는 탈세포화 공정을 적용, 생체적합성을 높이고 면역 거부 반응 및 염증 발생 가능성을 최소화했다.

GC녹십자웰빙은 지셀르 리본느 출시를 통해 기존 제품군과 차별화된 ECM 기반 프리미엄 재생 카테고리를 구축하고, 에스테틱 시장 내 입지를 한층 강화한다는 계획이다. 태반주사제 라이넥을 비롯해 필러, 스킨부스터, 보툴리눔 톡신까지 아우르는 제품 포트폴리오를 기반으로 메디컬 에스테틱 통합 플랫폼 기업으로 전환한다는 구상이다.

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김상현 GC녹십자웰빙 대표는 "에스테틱 시장이 기능 중심에서 구조 재생 중심으로 재편되는 흐름 속에서 새로운 기준을 제시하고 글로벌 시장에서도 경쟁력을 확보해 나갈 것"이라고 말했다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



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