GC녹십자엠에스, 브라질 피오크루즈 재단과 기술·연구개발 MOU

양사는 이번 MOU를 통해 ▲면역 및 생화학 진단 분야의 시약 공동 개발 및 기술 이전 ▲현장진단(POCT) 솔루션 구축 ▲신규 제품 창출을 위한 협력 연구 수행 등 전략적 파트너십을 구축한다.

브라질 보건부 산하 비영리 국영기관인 피오크루즈 재단은 남미의 영향력 있는 보건 과학 기술기관이자 세계적인 공중보건 연구기관으로 평가받는다. 브라질 내 의료 지식과 기술 보급을 통해 공공보건 시스템을 강화하고 국민 건강 증진을 목적으로 설립됐다. 현지 공공의료 정책 수립과 정부 조달 시장 전반에 영향력을 가진 것으로 알려졌다.

GC녹십자엠에스 관계자는 "현장진단(POCT) 제품의 중남미 시장 확대를 위해 피오크루즈 재단과 MOU 체결을 했다"고 밝혔다.

한편 브라질 룰라 대통령의 방한과 함께 이루어진 '한-브라질 비즈니스 포럼'은 한국경제인협회 및 APEX Brazil(수출투자진흥기관)에서 주관하고 양국 주요기업인 및 정부관계자 등 약 400여명이 참여한 행사로 23일 소공동 롯데호텔 서울 크리스털볼룸에서 개최됐다.





