LS 구자은號 이르면 이달 말 출범…디지털 경영 속도

구자은 LS엠트론 회장이 이르면 이달 말 LS그룹 총수에 오른다.

1일 재계에 따르면 LS그룹은 이르면 이달 말 정기 인사에서 구자열 현 그룹 회장이 구자은 LS엠트론 회장에게 총수 자리를 넘겨준다. 2012년 11월 총수에 오른 구자열 현 회장이 지난 2월 한국무역협회장에 취임하면서 연말 정기 인사를 기점으로 총수가 바뀌는 것이다.

LS그룹은 사촌 간 10년 주기로 그룹 회장을 돌아가며 맡아왔다. 초대 그룹 회장은 구인회 창업주의 셋째 동생인 고 구태회 LS전선 명예회장의 장남인 구자홍 회장이 맡았으며 2004~2013년 직을 맡은 뒤 구자열 회장에게 경영권을 넘겨줬다. 1964년생인 구자은 회장은 구인회 LG 창업주의 다섯째 동생인 고(故) 구두회 예스코 명예회장의 외아들로 구자열 회장(1953년생)보다 11살 어리다.

그룹 안팎에서는 내년 구자은호(號)가 출범하면 LS그룹이 디지털 혁신에 속도를 낼 것이라는 관측이 나온다. 구자은 회장은 평소 "변화는 시도하지 않고 이룰 수 없다. 실패를 두려워 말고 함께 변화를 만들어가자"고 강조해왔다. 그는 2019년부터 그룹 미래혁신단장을 맡아 디지털 혁신 사업을 이끌어왔다.

그 결과 LS전선은 올해 이메일을 통해 제품 재고를 확인하고 주문을 넣던 방식 대신 온라인 시스템으로 바로 해결할 수 있도록 개현한 '원 픽' 시스템을 도입했으며 LS일렉트릭 청주 스마트공장은 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT)을 적용해 유연성과 생산 효율성을 대폭 끌어올렸다.

구자열 회장은 10년간 맡아온 회장직에서 물러난 뒤 무역협회장으로서 전력을 다할 계획이다. 코로나19 팬데믹과 미·중 무역갈등, 물류난·부품난 등에 따른 글로벌 공급망 문제 등으로 대외 불확실성이 커진 상황에서 경제 5단체장으로서의 임무를 수행할 예정이다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr