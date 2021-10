[아시아경제 최동현 기자] 30일 서울 서초구 반포동 서울고속버스터미널에서 매표 시스템에 오류가 발생해 1시간 넘게 혼잡한 상황이 빚어졌다. 시스템은 현재 정상 운영중이다.

국토교통부와 서울고속버스터미널 등에 따르면 이날 오전 11시15분부터 티머니 전산망에 오류가 발생해 발권 업무가 중단됐다. 티머니는 고속버스 발권 시스템을 운영하는 업체다.

터미널 측은 즉각 안내방송을 통해 승객들이 현금을 내고 승차할 수 있도록 유도했다. 하지만 주말이라 많은 승객들이 몰리면서 일대가 아수라장이 됐다.

오류는 1시간 이상 지속되다가 오후 12시30분께 복구됐다. 티머니 관계자는 "오류의 정확한 원인을 파악 중"이라고 밝혔다.

