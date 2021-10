[아시아경제 이민지 기자] 만도 만도 204320 | 코스피 증권정보 현재가 62,400 전일대비 600 등락률 -0.95% 거래량 277,191 전일가 63,000 2021.10.29 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]만도, 생산차질 불가피…전기차 모델 공급 증가 기대[클릭 e종목]만도의 견고한 이익 확인, 투자 매력 높다'조정장세' 어닝 서프라이즈 가능성 높은 종목은…"실적은 주가 배신하지 않는다" close 는 3분기 영업이익으로 531억8800만원을 기록해 전년동기대비 19% 줄었다고 29일 공시했다. 매출액은 4.4% 줄어든 1조4360억원을 기록했고 순이익은 260억원으로 33.6% 감소했다.

