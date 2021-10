[아시아경제 이민지 기자] 한솔테크닉스 한솔테크닉스 004710 | 코스피 증권정보 현재가 6,760 전일대비 200 등락률 -2.87% 거래량 82,557 전일가 6,960 2021.10.29 15:30 장마감 관련기사 시스템반도체 '생산차질'…녹록지 않은 IT부품의 시선은 하반기한솔테크닉스, 계열사에 대한 201억 규모 채무보증 결정한솔테크닉스, 베트남 계열사에 277억 규모 채무보증 close 는 3분기 영업손실로 28억8700만원을 기록해 적자전환했다고 29일 공시했다. 매출액은 7.97% 늘어난 3913억원을 기록했고, 순손실은 36억원으로 적자전환했다.

