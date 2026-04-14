[특징주]한솔테크닉스, 윌테크놀러지 인수에 연일 강세

한솔그룹 계열 전기·전자부품 전문기업 한솔테크닉스 한솔테크닉스 close 증권정보 004710 KOSPI 현재가 7,310 전일대비 800 등락률 +12.29% 거래량 12,230,880 전일가 6,510 2026.04.14 11:32 기준 관련기사 [특징주]한솔테크닉스, 윌테크놀러지 인수 소식에 28%↑ [특징주]이재명 당선…풍력·태양광 등 재생에너지株 상승세 한솔테크닉스, 경영진 2만1000주 장내 매수 전 종목 시세 보기 가 반도체 장비 기업 윌테크놀러지를 인수한다는 소식에 연일 주가 상승세를 보이고 있다.

14일 오전 10시20분 기준 한솔테크닉스는 전거래일 대비 15.51%(1010원) 오른 7520원에 거래되고 있다. 전날에도 한솔테크닉스는 상한가(일일제한폭 최상단)로 마감했다.

윌테크놀러지 인수 소식에 연일 매수세가 이어지고 있는 것으로 보인다. 한솔테크닉스는 지난 10일 금융감독원 전자공시시스템(DART)에서 약 900억원 규모의 유상증자를 결정했다고 공시했다. 자금은 전액 윌테크놀러지 인수에 투입될 예정이다.

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또 한솔테크닉스는 이사회에서 윌테크놀러지 지분 83.37%를 취득하는 안건을 의결했다고도 공시했다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



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