◆성공은 당신 것= 정신과 의사 데이비드 호킨스 박사가 전하는 성공 노하우. 2012년 호킨스 박사 영면 후 유품 정리시 발견된 미출간 원고다. 진정한 성공의 원천은 우리가 하는 활동이 아니라 세상 속에서 존재하는 우리의 태도에 있음을 밝힌다.(데이비드 호킨스 지음/박찬준 옮김/판미동)

