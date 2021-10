산업부, 美 반도체 정보 요구에 우려 전달…장관급 대화 개최 논의

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정부가 미국의 반도체 자료 정보 요구에 대한 우려를 거듭 전달하고, 양국 간 장관급 산업협력 대화 개최 방안을 논의했다. 국장급 반도체 대화채널도 신설키로 했다.

산업통상자원부는 25일 미국 상무부와 국장급 화상회의를 개최했다고 26일 밝혔다. 최우석 산업부 소재융합국장과 모니카 고먼 미국 상무부 제조담당 부차관보가 참석했다.

양측은 반도체 파트너십을 비롯해 양국의 산업협력 대화 개최에 관해 논의했다. 이번 협의는 지난 5월 한·미 정상회담에서 양국간 구축된 한·미 협력 파트너십을 보다 공고히 이행하기 위한 것이다.

우선 양국 반도체 분야 협력의 중요성을 감안해 정례적으로 협력을 논의할 수 있는 국장급 반도체 대화채널을 신설하는데 합의했다. 반도체를 포함한 다양한 산업협력을 논의하기 위해 기존 국장급 '한미 산업협력대화'를 장관급으로 확대·격상하는 방안도 협의했다.

산업부 관계자는 "미국 상무부의 반도체 공급망 자료 요청에 대해서도 우리 측은 국내 산업계의 우려가 크다는 점을 미측에 충분히 설명했다"며 "향후에도 미측과 긴밀히 협의해 나가기로 했다"고 밝혔다.

