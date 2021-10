[아시아경제 박소연 기자] SBS미디어홀딩스 SBS미디어홀딩스 101060 | 코스피 증권정보 현재가 2,185 전일대비 95 등락률 +4.55% 거래량 5,015,724 전일가 2,090 2021.10.25 09:44 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정SBS미디어홀딩스, 단기차입금 1000억원 증가SBS미디어홀딩스, 티와이홀딩스로 최대주주 변경 close 가 강세다.

25일 오전 9시 9분 기준 SBS미디어홀딩스는 유가증권시장에서 전 거래일 보다 165원(7.89%) 오른 2255원에 거래되고 있다.

SBS미디어홀딩스는 시가총액 3169억원, 코스피 490위다.

SBS미디어홀딩스는 오는 12월 28일 티와이홀딩스에 합병된다. 합병비율은 보통주 1 대 0.0768974로 결정됐다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr