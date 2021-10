손흥민, 병역 특례 봉사 활동 249시간 채워

[아시아경제 문혜원 기자] 국가대표 공격수 손흥민(29·토트넘)이 병역 특례 봉사 활동 249시간을 채운 것으로 집계됐다.

23일 국회 문화체육관광위원회 소속 더불어민주당 전용기 의원이 국민체육진흥공단에서 제출받은 체육요원 의무복무 특기 활용 실적에 따르면 손흥민은 8월 말 기준 249시간10분의 봉사 활동을 인정받았다.

2018년 자카르타 팔렘방 아시안게임 때 금메달을 획득, 병역 특례 혜택을 받은 손흥민은 내년 5월2일까지 총 544시간의 봉사 활동을 해야 한다. 남은 시간은 294시간50분이다.

손흥민은 주로 온라인 멘토링과 축구 강습으로 봉사 활동을 했다. 대동세무고, 구의중, 석관중 등에서 청소년들과 비대면으로 만남의 시간을 가졌다.

프로야구 LG 트윈스의 유격수 오지환(31)은 안산공고, 경기고 등에서 야구부 학생들 지도 봉사활동으로 544시간을 모두 채웠다.

다만 손흥민의 경우 내년 상반기까지 카타르 월드컵 진출을 위한 국가대표팀과 소속팀 토트넘 일정을 병행해야 하는 어려움이 있다.

기한 안에 봉사 활동 시간을 모두 채우지 못한 선수들에 대해서는 국민체육진흥공단이 1년의 기간을 더 준다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr