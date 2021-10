[아시아경제 이민우 기자] 휴마시스 휴마시스 205470 | 코스닥 증권정보 현재가 17,000 전일대비 3,900 등락률 +29.77% 거래량 8,782,191 전일가 13,100 2021.10.22 15:30 장중(20분지연) 관련기사 비트코인 역대 최고가 근접... 관련주 고공 행진 속 숨겨진 종목 공개!휴마시스, 셀트리온과 273억 규모 코로나 신속진단키트 공급 계약중국 시장 진출! “아직도 게임 업계 저평가”…상승 준비 끝났다! close 는 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 219,500 전일대비 2,000 등락률 +0.92% 거래량 285,880 전일가 217,500 2021.10.22 15:30 장중(20분지연) 관련기사 기관 매수세에 코스피 강보합…3018선까지 오르기도…임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오!실적 발표 앞두고 숨고르는 코스피…장 초반 3000선 하회 close 과 1295억원 규모의 항원진단키트 공급 계약을 체결했다고 22일 공시했다. 이는 지난해 연결 매출액의 283.7%에 해당하는 수준이다.

