홈씨씨몰, 대학생 대상 인테리어 디자인 공모전 개최

[아시아경제 김종화 기자] KCC글라스의 인테리어 전문 브랜드 '홈씨씨'의 공식 온라인몰인 홈씨씨몰이 '제1회 홈씨씨 인테리어 디자인 공모전' 참가자를 모집한다.

홈씨씨몰의 이번 공모전은 인테리어 디자인 분야의 능력과 잠재적 가능성을 지닌 인재를 발굴하고 향후 관련 분야로의 진출을 도와 인테리어 업계의 발전을 도모하고자 마련됐다.

참가 대상은 대학(원)생이며, 참가기간은 10월 25일부터 12월 24일까지다. 공모 주제는 △2022년 트렌드를 반영한 주거 공간 디자인 △홈씨씨몰 상품을 활용한 주거 공간 디자인이다.

공모전 참여는 홈씨씨몰에서 공모전 양식 파일을 다운로드해 작성한 후 아이디어 디자인 파일과 함께 제출하면 된다. 디자인 파일은 PDF나 PPT로 제출해야 하며 분량은 25MB 미만이어야 한다. 이메일로 제출한 후 홈씨씨몰 쇼룸 내 갤러리 공간에 제출한 이미지와 설명을 업로드하면 참가가 완료된다.

이번 공모전의 심사 기준은 주제 적합성(20%), 독창성/심미성(40%), 브랜드 이해도(20%), 실현 가능성(20%)이며 해당 기준을 충족한 참가자 중 총 7명을 선정해 시상할 예정이다. 시상 내역은 △대상(1명), 상장 및 상금 200만원 △최우수상(1명), 상장 및 상금 100만원 △우수상(2명), 상장 및 상금 50만원 △장려상(3명), 상장 및 상금 20만원이다.

홈씨씨 관계자는 "홈씨씨는 인테리어 산업 발전에 기여하고 공간의 가치를 더해 더 나은 주거환경을 제시하기 위한 노력을 지속해오고 있다"면서 "이번 인테리어 디자인 공모전에 미래 디자이너들의 적극적인 관심과 많은 참여를 바란다"고 전했다.

