이랜드 스파오, 2023년까지 데님상품 100% 친환경 제품으로 바꾼다

[아시아경제 이승진 기자] 이랜드가 운영하는 글로벌 SPA 브랜드 스파오가 지속가능패션을 강화하기 위해 2023년까지 데님 라인 전체를 친환경 소재로 생산한다고 22일 밝혔다.

스파오는 지난 2019년 생산, 디자이너, 기획자, 마케터가 한 팀인 친환경 전담 조직을 세우고 국내 SPA 브랜드 중 최초로 친환경 소재를 사용한 데님 상품을 출시한 바 있다. 이후 상품성에 대한 업그레이드를 거듭하며 현재 112개 스타일로 확장했다. 현재 전체 데님 상품 중 친환경 제품 비중은 40% 수준이다.

스파오는 2022년 봄·여름 시즌에 60%, 2023년까지 데님 상품 100%를 친환경 소재로 출시하는 것을 목표로 하고 있다. 수량으로는 대략 100만 장에 이를 것으로 예상된다.

스파오의 에코 데님은 ‘RUC' 섬유로 만들어진다. RUC 섬유는 원단 직조 과정에서 불필요하게 버려지는 최고급 섬유의 부산물들을 재가공해 만든 섬유다. 또 목화의 재배 과정에서 물과 살충제를 적게 사용하는 농법으로 환경에 미치는 영향을 줄이는 친환경 인증 면사 ‘코튼 USA’를 사용하는 등 소재와 가공 공법 전반에 지속가능성을 접목했다.

이랜드 스파오 관계자는 “친환경 소재 확보와 오존 가공, 생산 국가 환경 발전이라는 3가지 선순환 시스템이 갖춰지며 에코 데님의 비중을 늘릴 수 있었다“면서 “고객에게 정직한 제품을 판매하자는 목표 아래 친환경과 상품성 모두를 잡기 위해 노력했다”라고 말했다.

