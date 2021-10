코스피, '3020선' 근접 소폭 오름세...코스닥 '1000선' 아래로

[아시아경제 박지환 기자] 21일 코스피가 장초반 '3020선'에 근접하는 등 소폭 오름세를 보이고 있다. 상승 출발했던 코스닥은 장중 하락 반전하며 '1000선' 아래로 내려왔다.

이날 코스피는 오전 9시20분 기준 전 거래일 대비 0.17%(5.23포인트) 오른 3018.36을 가리키고 있다. 지수는 전 거래일 대비 0.03%(0.85포인트) 내린 3012.28로 출발했다.

투자자별로는 개인과 외국인이 각각 9억원, 272억원 동반 매수하며 지수를 이끌고 있다. 기관은 260억원 순매도했다.

시가총액 상위 10위 종목 중에서는 등락이 엇갈렸다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,400 전일대비 100 등락률 +0.14% 거래량 3,090,012 전일가 70,300 2021.10.21 09:58 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 브랜드 가치, 2년 연속 글로벌 'TOP5'…전년比 20%↑[갤럭시 언팩 파트2]“내 폰은 내가 만든다” 맞춤폰으로 MZ 잡고 연말시장 접수한다[갤럭시 언팩 파트2]'메종키츠네' 입은 워치4·버즈2… “웨어러블에 패션·음악 더하다” close 는 전 거래일 대비 0.14% 오른 7만400원을 기록했다. 이외에도 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 128,500 전일대비 500 등락률 +0.39% 거래량 911,994 전일가 128,000 2021.10.21 09:58 장중(20분지연) 관련기사 쉬어가는 코스피…3000대 약보합 마감[초동시각] 공매도, 불신부터 해결해야양시장 강보합 출발…장초반 코스피 3030대 close (1.17%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 407,000 전일대비 500 등락률 -0.12% 거래량 170,672 전일가 407,500 2021.10.21 09:58 장중(20분지연) 관련기사 쉬어가는 코스피…3000대 약보합 마감양시장 강보합 출발…장초반 코스피 3030대기관·외국인 견인한 삼천피…개인이 이끈 천스닥 회복 close (0.37%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 208,500 전일대비 500 등락률 -0.24% 거래량 202,638 전일가 209,000 2021.10.21 09:58 장중(20분지연) 관련기사 현대차, 글로벌 브랜드 가치 152억달러…7년 연속 30위권쉬어가는 코스피…3000대 약보합 마감미래에셋증권, ELW 245개 종목 신규 상장 close (0.24%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,200 전일대비 400 등락률 +0.48% 거래량 495,153 전일가 83,800 2021.10.21 09:58 장중(20분지연) 관련기사 쉬어가는 코스피…3000대 약보합 마감양시장 강보합 출발…장초반 코스피 3030대현대차, 현대캐피탈 지분 20% 인수계약 2개월 연장 close (1.43%) 등이 상승했다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 97,700 전일대비 200 등락률 -0.20% 거래량 502,584 전일가 97,900 2021.10.21 09:58 장중(20분지연) 관련기사 SK하이닉스, 사회적 가치 창출 중장기 로드맵 영상 공개‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제쉬어가는 코스피…3000대 약보합 마감 close (-0.61%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 815,000 전일대비 25,000 등락률 -2.98% 거래량 73,616 전일가 840,000 2021.10.21 09:58 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e 종목] LG화학 리콜 사태에도 목표주가 유지쉬어가는 코스피…3000대 약보합 마감LG화학, 경영진과 MZ세대 간 코멘토링 진행 close (-3.10%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 869,000 전일대비 6,000 등락률 -0.69% 거래량 6,755 전일가 875,000 2021.10.21 09:58 장중(20분지연) 관련기사 쉬어가는 코스피…3000대 약보합 마감미래에셋증권, ELW 245개 종목 신규 상장바이오株 실적 우려에 헬스케어 ETF도 ‘비실’ close (-0.57%) 등은 하락했다.

코스닥은 전날보다 0.19%(1.90포인트) 내린 999.72에 자리했다. 지수는 전 거래일 대비 0.19%(1.86포인트) 오른 1003.48로 출발했다.

코스닥에서는 개인 나홀로 1106억원 순매수 중이다. 외국인과 기관은 각각 755억원, 224억원 순매도했다.

시총 상위 10개 종목 중에서는 위메이드의 상승폭이 3.38%로 가장 컸다. 이어 에이치엘비(0.31%), 셀트리온제약(0.08%) 등이 오름세를 보이고 있다. 에코프로비엠(-4.86%), 엘앤에프(-3.46%), 카카오게임즈(-0.28%) 등은 하락했다.

한지영 키움증권 연구원은 "국내 증시는 미국발 훈풍에 영향을 받아 상승 흐름을 보일 것"이라며 "장중 발표되는 10월 수출 결과가 예상보다 호조세를 보일 경우 상승 탄력이 개선될 수 있다"고 말했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr