경기창업허브, '스타트업 해외 진출' 지원

해외시장 진출전략 강연, 사례발표 및 네트워킹 행사

[아시아경제 라영철 기자] 경기도가 도 내 스타트업의 해외 진출과 네트워킹 지원을 위해 오는 27일 오후 온라인으로 '2021 경기창업허브 글로벌 스타트업 연계 포럼'을 연다.

21일 도에 따르면, 해외 현지 정보를 중심으로 글로벌 스타트업 시장 현황과 세계 속 국내 스타트업의 위치를 종합적으로 살펴보고, 전략 논의를 편다.

국내 1세대 엑셀러레이터 '스파크랩'의 김유진 대표가 연사로 나서 스타트업의 글로벌 진출 전략에 대해 강연할 예정이다.

이어 해외 유망 스타트업들이 발표자로 나서 미국, 독일, 홍콩, 일본 등 미국·유럽과 아시아 지역 스타트업 시장의 생생한 현장 정보를 전달한다.

각 세부 프로그램 종료 이후에는 사전 참가신청자를 대상으로 한 네트워킹 행사를 진행, 국내외 스타트업들의 정보공유와 소규모 네트워킹 시간을 마련해 협업 가능성을 타진할 계획이다.

네트워킹 행사는 권역별로 총 3개 그룹(1그룹 미국/유럽, 2그룹 아시아, 3그룹 국내)으로 나눠 진행한다.

김평원 창업지원과장은 "'글로벌 스타트업의 길, 현지인에게 묻다'를 주제로 국내외 스타트업 간 쌍방향 정보교류의 장을 마련해 한국을 대표할 글로벌 기업을 육성하는 토대를 만드는 데 목적이 있다"고 말했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr