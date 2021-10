홍준표, 토론 후에도 尹 겨냥 "전두환 계승한단 말 한적 없어…거짓말로 음해"

"TK 출신 대통령 되겠다 한 것…'전두환 계승'은 아냐"

[아시아경제 강주희 기자] 국민의힘 대선 경선 후보인 홍준표 의원이 경쟁 후보인 윤석열 전 검찰총장을 향해 "(내가)전두환을 계승하겠다는 말을 전혀 한 일이 없는데 입버릇처럼 거짓말로 또 나를 음해하고 있다"며 불쾌감을 드러냈다.

홍 의원은 20일 국민의힘 대선 경선 5차 대구·경북 TV 토론회가 끝난 뒤 페이스북에 올린 글에서 "나는 전두환 전 대통령 조카와 친형을 구속기소하고 광주로 좌천된 검사였고, 전두환을 계승하겠다는 말을 전혀 한 일이 없다"며 이같이 말했다.

윤 전 총장은 이날 토론회에서 '전두환 대통령 옹호' 발언으로 논란이 된 것을 홍 의원이 비판하자, "아니, (홍 의원도) 지난번 대선에 나오셔서 박정희, 전두환을 계승하겠다고 하시지 않았나. 본인도 전두환 (전) 대통령을 계승하겠다고 했다"고 맞받았다.

이에 대해 홍 의원은 "2017년 5월 탄핵 대선 때 제가 박정희, 전두환, 노태우, 이명박, 박근혜처럼 TK 출신 대통령이 되겠다고 말을 한 기억은 있다"라며 "그게 어떻게 전두환을 계승한다는 말로 둔갑할 수 있나"라고 따졌다.

이어 "검찰총장까지 한 사람이 입만 열면 거짓 변명으로 일관하더니 이제는 거짓으로 상대 후보를 음해도 한다"라며 "이런 아무 말 대잔치를 하는 사람하고 대선후보 토론을 하고 있다"고 개탄했다.

한편, 윤 전 총장은 전날(19일) 부산 해운대갑 당원협의회 간담회에서 "전 전 대통령이 군사 쿠데타와 5·18만 빼면 정치 잘했다는 분들이 있다. 호남분들도 그런 얘기를 하시는 분들이 꽤 있다"고 발언해 '전두환 미화' 논란에 휩싸였다.

비판 여론이 확산하자 윤 전 총장은 "대통령이 되면 각 분야 전문가 등 인재를 적재적소에 기용해서 제 역량을 발휘하도록 하겠다는 뜻이었다"라고 해명했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr