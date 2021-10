함평군, 군수-농·축협장 간담회 성과 ‘톡톡’

농·축산 분야 발전 방향 논의

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 함평군이 지역 농·축산 분야의 경제적 성장을 도모하고, ‘부자 되는 함평’을 만들기 위해 매월 개최하는 ‘함평군수-농축협장 간담회’가 다양한 성과를 내고 있어 주목된다.

전남 함평군은 20일 지난해 5월부터 추진 중인 군수와 지역 농·축협장 간 간담회가 농·축산 분야 발전 방향을 논의하고 상호 간 소통의 장으로 자리매김하고 있다고 밝혔다.

간담회는 매월 셋째 주 목요일마다 군수, 농·축협장, 농업인 대표 등이 참석해 업무 토론과 건의 사항을 청취하고 문제 해결과 발전 방안을 모색하기 위해 열린다.

이달에는 20일 오전 관계자들이 함평천지길 현장에 모여 함평군의 지속 가능한 관광자원 개발을 위해 머리를 맞대며 고민하는 시간을 가졌다.

앞서 열린 간담회에서는 손불농협 보리 비계약 물량 및 관내 생산 일반벼 전량 매입을 결정, 농가의 안정적인 판로 확보 및 소득 증대를 도모했다.

농작물 재해보험 보조 비율 또한 상향 조정돼 2019년 6310㏊ 대비 2020년 7097.4㏊로 재해보험 가입 비율이 약 12.4% 증가했다.

또 지난 4월 중 간담회에서 건의된 ‘2021년 일반벼 출하 장려금 지원 사업’이 결정됐다.

이에 관내 농지에서 생산된 일반벼 출하 물량에 대해 함평군 농협쌀조합공동사업법인, 관내 농협과 정미소에서 매입하면 ‘새청무’와 ‘호평’은 포대당 1000원, ‘신동진’은 포대당 1500원을 농가에 지원키로 했다.

이상익 군수는 “지역 농·축산 분야 경쟁력 확보를 위해 민·관이 지속해서 소통·협력해 나가겠다”며 “지역경제의 근간인 1차 산업 발전을 도모해 ‘부자 되는 함평’을 만들겠다”고 말했다.

한편, 함평군은 최근 ‘4·4·8 함평 관광 프로젝트’(숲에서 4시간, 바다에서 4시간, 함평 숙소에서 8시간 머무르는 관광 프로젝트) 목적으로 기존 관광 자원인 화양근린공원, 생태습지, 엑스포공원 등을 보완·정비해 6㎞(숲길 2.5㎞, 생태길 2.0㎞, 공원길 1.5㎞)를 잇는 ‘함평천지길’을 조성했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr