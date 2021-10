현대리바트, 신제품 론칭도 '라방'으로…"온라인 가구시장 공략"

[아시아경제 김보경 기자] 현대리바트 현대리바트 079430 | 코스피 증권정보 현재가 16,650 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 4,929 전일가 16,650 2021.10.20 09:24 장중(20분지연) 관련기사 현대리바트-삼성전자, 가구·가전 결합 상품 개발한다…MOU 체결 현대리바트, 파격 색상 가구 선보인다…"디자인 경쟁력 높일 것" 현대백화점그룹-산림청, 10만평 규모 '탄소중립의 숲' 조성한다 close 가 신제품 출시 소식을 온라인에서 라이브(Live)로 전하는 등 라이브 커머스 영역을 확장하고 있다.

20일 현대리바트는 신제품 론칭 쇼케이스를 라이브 방송으로 본격 진행한다고 밝혔다. 신제품 출시를 라이브 커머스 채널을 통해 공개하는 건 가구 업계에서 처음이다. 현대리바트는 지난해 12월 업계 최초로 홈퍼니싱 전문 라이브 커머스 채널인 '리바트 라이브'를 선보인 바 있다.

지난달 16일 '브루트 가죽 소파' 신제품 론칭 방송을 시작으로 지금까지 '린느 슬라이딩 옷장' '로넌 시리즈' 등 10회 방송을 진행했고, 앞으로 연말까지 5회 이상 방송을 추가로 선보인다는 계획이다.

현대리바트 관계자는 "코로나19 장기화로 비대면 소비가 확대되면서 라이브 커머스는 핵심 마케팅 수단으로 자리잡고 있다"며 "홈퍼니싱 라이브 커머스 시장 선점을 위해 단순 프로모션 행사뿐만 아니라 신제품 론칭 쇼케이스 등으로 '라방'의 적용 범위를 넓혀가기로 했다"고 말했다.

리바트 라이브는 리바트몰 홈페지와 앱을 통해 매주 화·목 오후 6시에 시청 가능하다. 신제품 론칭 방송에서는 소파, 식탁, 침대 등 출시를 앞둔 가정용 가구 신제품을 소개하고, 사전 예약 형태로 판매한다. 방송 영상은 리바트몰 홈페이지와 앱에서 다시 시청할 수 있다.

라이브 커머스에 대한 고객들의 반응도 높다. 현대리바트의 이달까지 라이브 커머스 매출은 지난해 같은 기간(지난해 10월까지)과 비교해 20배 이상 늘고, 누적 시청자 수도 5배 이상 증가했다.

현대리바트 관계자는 "라이브 커머스 자체 인프라 구축 등을 통해 방송 횟수를 주 2~3회까지 확대하고, 방송 플랫폼도 리바트몰 외에 현대H몰, 유튜브, 소스라이브 등 다양한 미디어 커머스 플랫폼으로 늘려나갈 계획"이라며 "앞으로도 폭발적으로 성장하고 있는 온라인 가구 시장 공략을 위한 다양한 시도를 지속해나갈 것"이라고 말했다.

