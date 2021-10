이재명 “野 지엽·말단으로 왜곡..본질과 줄기 충분히 설명할 것”

[아시아경제 구채은 기자] 18일 이재명 더불어민주당 대선후보가 행정안전위원회 오전 국정감사 직후 기자들에게 “지엽 말단을 가지고 문제 있는 것처럼 왜곡하니 본질과 줄기에 대해 충분히 설명할 것”이라고 말했다.

그는 “국감이 국민 대신해서 하는 거고, 국민이 뽑아준 대리인 입장에서 성실하게 답변드리는 게 맞다”면서 이같이 말했다. 대장동 특혜 의혹의 본질과 줄기는 국민의힘에 있다는 입장도 분명히했다. 그는 “본질은 명확하게 국민의힘이 민간 개발 강요하다가 실패해서 민관합동으로 할 수밖에 없었고, 개발이익 70%이상 저희가 추가 환수까지 했으니 실제 이익을 나눈 사람이 범인이 분명하다”고 했다.

다만 그는 “국민이 다 환수 못했다는 지적에는 충분히 공감하고 정치인으로서 책임 통감하지만 그거 막았던 분들 왜 환수 못했냐고 말씀하시는 건 당황스럽다”고 답했다.

이날 오전 국감에선 김도읍 국민의힘 의원으로부터 대장동 개발 특혜 의혹과 관련된 주범이라는 지적을 받자 “세상에는 단순한 이치가 있다. 장물을 가진 사람이 도둑”이라며 이같이 말했다. 이 후보는 “분명한 것은 국민의힘, 과거 새누리당이 당의 공론으로 공공개발을 못하게 막았고 민간개발을 강요한 것”이라면서 “개발이익을 차지한 민간업자에 어떤 형태든 금전 이익을 나눈 건 국민의힘 소속 의원 또는 국민의힘이 추천한 국민의힘에 가까운 검찰 출신 변호사들”이라고 강조했다.

