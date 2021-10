전주시-6개 대학, ESG 공동실천 협약

전북대·전주대·전주교대·예수대·기전대·비전대 참여…ESG 가치 실현

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시와 전주지역 6개 대학이 의사결정 시 환경과 사회책임을 최우선으로 고려하는 ESG(환경·사회·지배구조) 가치를 실현하는데 힘을 모으기로 했다.

전주시와 전북대학교·전주대학교·전주교육대학교·예수대학교·전주기전대학교·전주비전대학교는 18일 ‘전주시-대학 ESG 공동실천 협약’을 체결했다.

6개 대학은 △친환경 캠퍼스 조성 △재능 나눔을 통한 지역사회 공헌 △학생 인권을 존중하는 대학 조성 △청렴하고 평등한 대학문화 조성 등을 ESG 공동실천사업 목표로 설정하고, 목표별 과제를 실천해 나가기로 합의했다.

협약식에 참석한 대학 총학생회장들도 ESG 실천 과제 추진 시 사업의 실행력을 높일 수 있도록 총학생회 차원에서 힘을 보태기로 했다.

전주시는 6개 대학 실무진으로 구성된 ESG 실무협의회를 통해 지속적인 소통과 논의를 거쳐 ESG 실천 과제를 최종 정립할 예정이다.

이를 바탕으로 각 대학은 내년 말까지 단계별로 실천 과제들을 추진해 나갈 계획이다.

전주시는 대학들이 환경과 지역사회 분야 등에서 의미 있고 값진 사업들을 체계적으로 수행함으로써 지속가능한 발전을 이끌어 나가는 발판이 마련될 것으로 기대하고 있다.

김승수 전주시장은 “환경과 사회, 윤리의 가치를 우선시하는 ESG는 기업만의 책임이 아니라 전 인류가 함께 모색해 나가야 할 공통의 과제”라며 “도시의 성장을 주도하는 지역 대학들이 ESG 경영을 실현할 수 있도록 적극 협력하고, 각 대학들의 성과물은 적극 공유해 확산시켜 나갈 것”이라고 말했다.

한편 환경(Environment)과 사회(Social), 지배구조(Governance)를 뜻하는 ‘ESG’는 기업 등의 의사결정 시 재무적 성과만을 판단하던 기존 전통방식과 달리 장기적 관점에서 기업 가치와 지속가능성에 영향을 주는 요소를 반영하는 것으로, 최근 글로벌 기업들이 ESG 경영을 앞다퉈 선언하면서 주목을 받고 있다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr