이재명 "국민의힘, 대장동 특검 주장은 시간끌기 전략"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 더불어민주당 대선 후보인 이재명 경기도지사가 '대장동 개발사업' 특검(특별검사제) 도입에 대해 분명한 반대 입장을 피력했다.

이 지사는 18일 수원 경기도청 신관에서 진행된 국회 행정안전위원회의 경기도에 대한 국정감사에 증인으로 출석해 서범수 국민의힘 의원으로부터 대장동 특검을 받아야 하는 거 아니냐는 주장에 대해 "국민의힘이 특검을 주장하는 것은 시간끌기 전략"이라고 일축했다.

이어 "검경합동수사본부에서 신속하고 엄정하게 진실을 규명해 (관련자들에 대해)합당한 처벌을 받으면 된다"고 덧붙였다.

국민의힘은 이날 대장동의 설계자가 이재명 지사이고, 이에 대해 책임을 져야 한다며 몰아세웠다. 이에 대해 이 지사는 대장동 사업을 설계한 것은 맞지만 실질적인 부당이득을 챙긴 것은 모두 국민의힘 쪽 사람들이라며 정면 반박했다.

