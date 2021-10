[아시아경제 박소연 기자] 미국 물류대란 해소 기대감에 흥아해운 흥아해운 003280 | 코스피 증권정보 현재가 4,560 전일대비 595 등락률 +15.01% 거래량 20,668,851 전일가 3,965 2021.10.15 09:48 장중(20분지연) 관련기사 특별 한정판! 메타버스 ‘단 리포트 1장…’으로 상승? 관련 주 고공 행진!“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정“남북 관계 개선 의지 있다”... 김여정 발언, 대북주 화려한 상승! close 이 강세다.

흥아해운은 15일 오전 9시 23분 기준 유가증권 시장에서 전일보다 795원(20.05%) 오른 4760원에 거래되고 있다.

흥아해운은 1961년 설립돼 1976년 유가증권 시장에 상장됐다.

아시아 지역에서 컨테이너 화물 및 액체석유화학 제품의 해상운송을 주업으로 하고 있다. 그 외 컨테어너 야드 임대업과 부동산 임대업을 하고 있다.

2021년 6월 반기보고서 작성기준일 현재, 회사가 직접 투자한 계열회사 중 정상적으로 사업을 영위 중인 계열회사는 12개사다. 국내 8개, 해외 4개사다. 시가총액 1조1208억원, 코스피 221위다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr