풀무원, 4년만에 녹즙 제품 패키지 리뉴얼 단행

[아시아경제 임혜선 기자] 풀무원이 4년 만에 녹즙 전 제품 패키지를 리뉴얼했다.

풀무원녹즙은 녹즙 전 제품 18종에 대해 신선한 브랜드 이미지를 강화한 디자인에 친환경 라벨 적용으로 ‘재활용 우수 등급’을 획득한 리뉴얼 패키지로 선보인다고 13일 밝혔다.

이번에 리뉴얼된 풀무원녹즙 패키지는 신선한 원료를 시각적으로 강조한 것이 특징이다. 제품에 사용되는 채소와 과일의 원물 이미지를 전면에 크게 배치해 건강하고 신선한 브랜드 이미지를 강조했다. 또 한눈에 들어오는 주원료 이미지를 통해 소비자의 인지와 선택 편의성을 높였다.

디자인 리뉴얼을 통해 브랜드 정체성과 전문성도 더욱 강화했다. 풀무원 고유의 그린 색상을 용기 캡에 적용하고 풀무원의 브랜드 로고를 용기 상단에 그린 색상의 띠로 일관되게 구현했다.

풀무원녹즙은 이번 패키지 리뉴얼로 한국환경공단의 포장재 재질구조 평가 결과 ‘재활용 우수 등급’을 획득하며 재활용 용이성을 높였다.

페트 제품이 '재활용 우수 등급'을 받기 위해서는 고품질의 자원으로 재활용 가능할 수 있도록 용기는 무색 단일 재질, 뚜껑은 물에 뜨는 재질(비중 1 미만)의 합성수지이어야 한다. 라벨은 비중 1 미만의 합성수지 재질로 접착제 사용을 최소화하고 용기에서 분리하기 쉬운 구조로 구현되어야 한다.

이번에 풀무원녹즙은 기존 패키지에 적용하고 있던 무색 용기, 비중 1 미만의 합성수지 뚜껑에서 더 나아가 라벨을 비중 1 미만의 합성수지 재질로 변경하여 ‘재활용 우수 등급’을 획득했다.

용기 전면을 감싸는 라벨에서 용기 일부를 감싸는 띠라벨로 변경해 라벨 사용 면적을 줄였다. 접착제 사용량도 라벨 면적의 60% 미만으로 줄였고, 라벨 가장자리에는 접착제를 도포하지 않은 '에코탭'을 만들어 손쉽게 라벨 분리가 가능하도록 했다. 에코탭을 사용해 분리한 라벨은 비닐로, 용기는 깨끗이 씻어 투명 페트병으로 분리수거하면 된다.

