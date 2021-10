'거짓 암 투병 논란' 최성봉, 극단 선택 암시 방송…119구조대 출동

"다 안고 짊어지겠다" 의미심장 발언…119구조대원 구조



[아시아경제 강주희 기자] 거짓 암 투병 의혹에 휩싸인 가수 최성봉이 라이브 방송 중 극단 선택을 암시했다가 구급대원이 출동하는 일이 발생했다.

최성봉은 12일 오후 2시께 한강으로 추정되는 장소에서 유튜브 라이브 방송을 진행했다.

한참 동안 말이 없던 최성봉은 "최근 이슈에 대해 물의를 일으켜 많이 죄송하다. 담배, 술 모두 인정한다. 많은 악플에 시달리며 공황과 우울증 증세가 나타났다. 극단선택 충동을 느꼈다. 그걸 억누르고 있었다"며 말문을 열었다.

이어 "어렸을 때부터 어떻게든 살아보려고 몸부림치고 노력했는데 잘 안 되었다. 이제는 너무 지쳐서 모두 못하겠다. 정말 열심히 살아왔는데…. 감성팔이 하려고 여기 온 거 아니다"라며 눈물을 흘렸다.

최성봉은 "물의를 일으켜 죄송하다"고 거듭 사과한 뒤 "많은 말들을 하기보다는 쏟아졌던 말들은 제가 다 안고 짊어지고 가겠다"며 의미심장한 말을 했다.

최성봉은 영상 아래에 "며칠 동안, 최성봉 죽어버려라, 땅 파줄 게 들어가라 등 이런 글들을 수도 없이 읽으면서, 엄청난 고통과 아픔으로 인해 심적으로 아주 힘들었다"는 글을 남겼다.

이후 방송을 시작한 지 16분 정도 지난 뒤 119구조대원들이 촬영 현장에 도착한 모습이 포착됐고 방송은 종료됐다. 방송을 본 시청자가 119에 신고를 한 것으로 보인다.

지난 2011년 tvN 오디션 프로그램 '코리아 갓 탤런트 시즌1'에서 준우승을 차지하며 이름을 알린 최성봉은 지난해 5월 건강검진을 통해 대장암 3기와 전립선암, 갑상선 저하증 등을 진단받았다고 밝혔다.

그러나 연예부 기자 출신 유튜버 이진호씨가 최근 최성봉이 온라인 사이트를 통해 구입한 환자복을 입었으며, 대장암 환자임에도 술, 담배를 하고 있다는 주장을 하면서 거짓 암 투병 의혹에 휩싸였다.

이씨는 자신이 운영하는 유튜브 방송에서 "최성봉에게서는 탈모나 체중 감소 등 대표적인 항암 치료 부작용을 찾아보기 힘들다"라며 "환자복 역시 대학 병원에서 거의 쓰지 않는 것으로, 보통은 병원명이나 로고가 명확하게 찍힌 환자복을 쓴다"고 지적했다.

이씨는 전날(11일) 최성봉과 나눈 통화 녹취록을 공개했는데, 이 녹취에서 최성봉은 "술과 담배는 다섯 살 때부터 저의 친구다. 전화 통화를 하는 지금도 담배를 태우고 있다. 안 되는데 저의 고집"이라고 말해 의혹은 더욱 커졌다.

이 같은 의혹에 대해 최성봉은 앞서 자신의 인스타그램에 진단서를 공개하고 "이씨는 제 암 투병에 대한 내용을 의심하고 제게 연락해왔다. 입증자료를 보내줬으나 시간이 지날수록 회유와 겁박을 했다"며 반박했다.

또 병원복과 관련해서는 "선물로 받은 것이고 병원에 찾아오시는 걸 방지하기 위해 입었다"고 해명했다. 그러나 이씨는 최성봉이 제시한 진단서 역시 허위라고 주장하고 있다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎1393, 정신건강 상담전화 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388, 청소년 모바일 상담 ‘다 들어줄 개’ 어플, 카카오톡 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr