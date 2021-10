김부선 "옛사랑 이재명에 주저하다 통 크게 이낙연 찍었다"

"민주당 국민경선 선거인단 가입해 투표"

[아시아경제 임주형 기자] 이재명 경기도지사를 상대로 거액의 손해배상청구 소송을 제기한 배우 김부선 씨가 이번 더불어민주당 대선 경선에서 이낙연 전 대표에게 투표했다고 밝혔다.

김 씨는 11일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "천하의 컴맹인 제가 생일에 카톡(카카오톡) 선물 받기도 할 줄 몰라 다 돌려드린 제가 무려 나흘이 걸려 민주당 국민경선 선거인단 가입에 성공했다"라며 "며칠 전 투표하라고 문자가 와서 옛사랑 이재명을 찍을까 잠시 주저하다 통 크게 이낙연을 찍었다"라고 말했다.

그러면서 "이 나라 딸들을 위해 난생 처음 해 본 생소한 경험들이다"라고 덧붙였다.

김 씨는 또 다른 글을 추가로 작성해 "오늘부터 이재명 낙선 운동 선언한다"라며 "모태 행동대장 김부선"이라는 글을 남기기도 했다.

앞서 이 지사는 전날(10일) 민주당 대선 후보로 선출됐다. 이날 열린 마지막 경선에서 이 지사는 최종 누적 득표율 50.29%를 달성, 과반을 간신히 넘겨 결선 투표 없이 본선 직행을 확정했다.

이 지사는 이날 후보 수락연설에서 "오늘 우리는 '변화'를 선택했다"라며 "국민의 삶을 지키는 든든한 대통령이 되겠다"라고 포부를 밝혔다.

그러나 2위 후보인 이낙연 전 대표 측은 이번 경선 결과에 대해 이의를 제기했다. 이 전 대표 캠프 소속 설훈·홍영표 공동선대위원장은 입장문을 내고 "경선 무효표 처리에 대한 이의제기를 규정된 절차에 따라 당 선관위에 공식 제출할 것"이라고 밝혔다.

이어 "그동안 수차례에 걸쳐 선후보의 중도사퇴 시 무효표 처리가 결선투표 도입의 본 취지에 정면으로 반한다는 점을 지속적으로 제기해 왔다"고 강조했다.

이 지사는 이번 경선에서 최종 50.29%의 '턱걸이 과반'을 달성했다. 그러나 경선에서 중도 사퇴한 정세균 전 국무총리, 김두관 민주당 의원 등의 표를 포함시키면 최종 누적득표율이 49.32%로 하락해 과반에 미치지 못한다.

이와 관련, 송영길 민주당 대표는 11일 이 전 대표 측의 이의 제기에 대해 "민주당은 이재명 후보를 공식적으로 20대 민주당 대통령 후보자로 선포했다"라며 사실상 수용 불가 입장을 밝혔다.

송 대표는 이날 국립대전현충원을 방문한 뒤 기자들과 만난 자리에서 "대한민국 집권 여당인 민주당은 당헌·당규에 따라 운영된다"면서 "제가 당 대표일 때 만든 게 아니고 이해찬 전 대표 때 만들어 지난해 8월 이낙연 전 대표를 선출하던 때 통과된 특별 당규"라며 이같이 말했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr