시중 유동성 관리와 경기 변화에도 지속가능한 정책 제안

[아시아경제 박선미 기자]KB금융그룹은 오는 13일 한국주택학회와 공동으로 ‘주택시장 안정화를 위한 지속가능한 주택 정책 모색’이라는 주제로 세미나를 개최한다고 9일 밝혔다.

세미나는 13일 오후 2시 30분부터 KB금융그룹 공식 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다.

이날 세미나에서는 명지대학교 김준형 교수가 ‘주거정책, 이념에서 공학으로’ 라는 주제로 제1주제 발표를, KB금융지주 경영연구소 강민석 박사가 ‘주택시장 안정화를 위한 정책 제언’이라는 제2주제 발표를 진행한다.

2개의 주제 발표를 통해 현재 주택시장의 문제점을 점검하고 향후 주택시장 안정화를 위한 다양한 정책 방향을 제시 할 예정이다. 토론회의 좌장은 한성대학교 이용만 교수가 맡으며, 학계의 부동산 전문가들이 토론자로 참여해 주택정책에 관한 활발한 토론을 진행한다.

