연휴 앞두고 숨고르기…코스피 약보합 마감

外人·기관 양시장서 모두 쌍매도

[아시아경제 이민우 기자] 코스피와 코스닥 모두 약보합세로 마감했다. 미국 고용지표 발표와 연휴 등을 앞두고 관망세가 짙은 분위기다.

8일 코스피는 전날 대비 0.11%(3.16포인트) 떨어진 2956.30에 장을 마쳤다. 2977.82로 강보합 출발한 이후 완만히 하락곡선을 그렸다. 한때 2940대까지 밀렸지만 이내 2950대로 회복하며 마감했다.

투자주체별로는 외국인과 기관이 각각 487억원, 4537억원어치를 순매도했다. 반면 개인은 4649억원을 순매수했다.

하락한 업종이 더 많았다. 은행(-4.09%), 운수창고(-3.09%), 통신업(-2.70%), 금융업(-1.24%)의 순으로 낙폭이 컸다. 섬유·의복(3.23%), 운수장비(1.46%), 의약품(1.43%) 등은 올랐다.

시가총액 상위 10위 종목은 상승한 경우가 더 많았다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 224,000 전일대비 11,000 등락률 +5.16% 거래량 984,696 전일가 213,000 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 코스피 2950선 약보합…개인은 ‘사자’, 외국인·기관은 ‘팔자’반토막 난 업종 대장주…증권가의 몸값 전망도 달라졌다강보합 출발 코스피…장초반 주춤 close 의 상승폭이 5.1%로 가장 컸다. 이어 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 764,000 전일대비 27,000 등락률 +3.66% 거래량 304,799 전일가 737,000 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 코스피 2950선 약보합…개인은 ‘사자’, 외국인·기관은 ‘팔자’강보합 출발 코스피…장초반 주춤美증시 상승에도 코스피 1.8% 하락 마감…2900선 턱걸이 close (3.6%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 686,000 전일대비 19,000 등락률 +2.85% 거래량 304,581 전일가 667,000 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 코스피 2950선 약보합…개인은 ‘사자’, 외국인·기관은 ‘팔자’강보합 출발 코스피…장초반 주춤美증시 상승에도 코스피 1.8% 하락 마감…2900선 턱걸이 close (2.8%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 81,900 전일대비 2,100 등락률 +2.63% 거래량 2,254,716 전일가 79,800 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 코스피 2950선 약보합…개인은 ‘사자’, 외국인·기관은 ‘팔자’강보합 출발 코스피…장초반 주춤[종목속으로] 카카오뱅크가 탄 '미끄럼틀' close (2.6%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 205,000 전일대비 4,000 등락률 +1.99% 거래량 990,156 전일가 201,000 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 코스피 2950선 약보합…개인은 ‘사자’, 외국인·기관은 ‘팔자’정의선 회장 1년, 미래 모빌리티 개척자 '풀 악셀'강보합 출발 코스피…장초반 주춤 close (1.9%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 830,000 전일대비 15,000 등락률 +1.84% 거래량 60,399 전일가 815,000 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 코스피 2950선 약보합…개인은 ‘사자’, 외국인·기관은 ‘팔자’강보합 출발 코스피…장초반 주춤삼바, 코로나19 항체치료제 개발사 엔졸리틱스와 CDMO 계약 close (1.8%) 등의 순서였다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 94,000 전일대비 1,700 등락률 -1.78% 거래량 3,945,154 전일가 95,700 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 코스피 2950선 약보합…개인은 ‘사자’, 외국인·기관은 ‘팔자’반토막 난 업종 대장주…증권가의 몸값 전망도 달라졌다강보합 출발 코스피…장초반 주춤 close (-1.7%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 117,500 전일대비 2,000 등락률 -1.67% 거래량 3,898,265 전일가 119,500 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 코스피 2950선 약보합…개인은 ‘사자’, 외국인·기관은 ‘팔자’강보합 출발 코스피…장초반 주춤“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close (-1.6%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 388,500 전일대비 5,000 등락률 -1.27% 거래량 534,513 전일가 393,500 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 코스피 2950선 약보합…개인은 ‘사자’, 외국인·기관은 ‘팔자’강보합 출발 코스피…장초반 주춤[클릭 e종목] “네이버, 저평가 매력 부각” close (-1.2%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,500 전일대비 100 등락률 -0.14% 거래량 13,991,334 전일가 71,600 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 코스피 2950선 약보합…개인은 ‘사자’, 외국인·기관은 ‘팔자’삼성 갤Z폴드3·Z플립3 미국서도 인기… 초기 판매량 노트20의 87%외국인 순매수 전환…삼성전자 주가 바닥쳤나? close (-0.1%) 등은 떨어졌다.

코스닥도 전날보다 0.03%(0.32포인트) 하락한 953.11에 마감했다. 역시 강보합 출발 이후 완만히 하락하며 코스피와 비슷한 흐름을 보였다.

역시 외국인과 기관이 각각 2228억원, 1129억원어치를 순매도했으며 개인은 3497억원을 순매수했다.

상승한 업종이 다소 더 많았다. 종이·목재 업종의 상승폭이 4.09로 가장 컸다. 이어 정보기기(3.17%), 운송장비·부품(2.58%), 출판·배체복제(2.43%) 등의 순서였다. 디지털컨텐츠(-1.57%), 반도체(-1.48%), 비금속(-1.27%) 등은 떨어졌다.

시총 상위 10위 종목도 상승 종목이 다수였다. 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 182,700 전일대비 9,700 등락률 +5.61% 거래량 1,216,929 전일가 173,000 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 코스피 2950선 약보합…개인은 ‘사자’, 외국인·기관은 ‘팔자’강보합 출발 코스피…장초반 주춤“2차전지” 반등 시작! 하락장에서도 터진다! close 의 상승폭이 5.6%로 가장 컸다. 이어 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 52,000 전일대비 1,500 등락률 +2.97% 거래량 1,077,734 전일가 50,500 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 코스피 2950선 약보합…개인은 ‘사자’, 외국인·기관은 ‘팔자’강보합 출발 코스피…장초반 주춤美증시 상승에도 코스피 1.8% 하락 마감…2900선 턱걸이 close (2.9%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 423,200 전일대비 12,000 등락률 +2.92% 거래량 461,377 전일가 411,200 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 코스피 2950선 약보합…개인은 ‘사자’, 외국인·기관은 ‘팔자’美증시 상승에도 코스피 1.8% 하락 마감…2900선 턱걸이변동성 커진 코스피, 하락전환 후 2930선 거래…코스닥 2%대 급락 close (2.9%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 89,000 전일대비 2,300 등락률 +2.65% 거래량 1,171,000 전일가 86,700 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 코스피 2950선 약보합…개인은 ‘사자’, 외국인·기관은 ‘팔자’강보합 출발 코스피…장초반 주춤美증시 상승에도 코스피 1.8% 하락 마감…2900선 턱걸이 close (2.6%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 124,900 전일대비 2,900 등락률 +2.38% 거래량 237,728 전일가 122,000 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 코스피 2950선 약보합…개인은 ‘사자’, 외국인·기관은 ‘팔자’강보합 출발 코스피…장초반 주춤코스피·코스닥 오전 중 상승 폭 줄어…외국인 순매도 지속 close (2.3%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 170,200 전일대비 400 등락률 +0.24% 거래량 383,878 전일가 169,800 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 코스피 2950선 약보합…개인은 ‘사자’, 외국인·기관은 ‘팔자’강보합 출발 코스피…장초반 주춤[클릭 e종목]"CJ ENM, 티빙 초기 투자 성과 기대 이상" close (0.2%) 등의 순서였다. 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 65,300 전일대비 2,000 등락률 -2.97% 거래량 741,460 전일가 67,300 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 코스피 2950선 약보합…개인은 ‘사자’, 외국인·기관은 ‘팔자’저가 매수 몰린 게임株 기지개 켜나강보합 출발 코스피…장초반 주춤 close (-2.9%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 88,000 전일대비 2,700 등락률 -2.98% 거래량 736,140 전일가 90,700 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 코스피 2950선 약보합…개인은 ‘사자’, 외국인·기관은 ‘팔자’저가 매수 몰린 게임株 기지개 켜나강보합 출발 코스피…장초반 주춤 close (-2.9%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 97,900 전일대비 900 등락률 -0.91% 거래량 1,223,439 전일가 98,800 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 코스피 2950선 약보합…개인은 ‘사자’, 외국인·기관은 ‘팔자’강보합 출발 코스피…장초반 주춤 위험자산 투심 위축…코스피·코스닥 1.6%·3% 급락 close (-0.9%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 401,000 전일대비 3,500 등락률 -0.87% 거래량 22,519 전일가 404,500 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 코스피 2950선 약보합…개인은 ‘사자’, 외국인·기관은 ‘팔자’강보합 출발 코스피…장초반 주춤코스피·코스닥 오전 중 상승 폭 줄어…외국인 순매도 지속 close (-0.8%)는 하락했다.

