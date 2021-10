강보합 출발 코스피…장초반 주춤

外人·기관 양매도에 상승폭 축소…2950대로 내려가기도

[아시아경제 이민우 기자] 강보합 출발 코스피…장초반 주춤코스피가 이틀 연속 상승출발했지만 장 초반 다소 주춤하는 분위기다.

8일 코스피는 전날 대비 0.62%(18.36포인트) 오른 2977.82로 강보합 출발했다. 하지만 이내 곧 상승폭을 축소하며 2950대로 내려앉았다. 오전 9시38분 기준 2957.80까지 내려갔다.

투자주체별로는 외국인과 기관이 각각 358억원, 3158억원씩 순매도했다. 개인은 3357억원을 순매수했다.

하락한 업종과 상승한 업종의 비율이 비슷했다. 은행(-2.15%), 운수창고(-1.94%), 통신업(-1.70%) 등은 떨어진 반면 비금속광물(1.87%), 철강·금속(1.26%), 운수장비(1.13%) 등은 올랐다.

시가총액 상위 10위 종목은 대부분 상승하고 있다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 222,000 전일대비 9,000 등락률 +4.23% 거래량 441,696 전일가 213,000 2021.10.08 10:06 장중(20분지연) 관련기사 바이오주 물리신 분! 해결책 드립니다!바이오주 물리신 분! 해결책 드립니다!'공매도 악몽' 다시 덮친 셀트리온 close 의 상승폭이 3.05%로 가장 컸다. 이어 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 760,000 전일대비 23,000 등락률 +3.12% 거래량 102,333 전일가 737,000 2021.10.08 10:06 장중(20분지연) 관련기사 美증시 상승에도 코스피 1.8% 하락 마감…2900선 턱걸이'배터리 화재 사고에 뜬다'…LFP 배터리 주목하는 이유변동성 커진 코스피, 하락전환 후 2930선 거래…코스닥 2%대 급락 close (2.04%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 205,000 전일대비 4,000 등락률 +1.99% 거래량 515,418 전일가 201,000 2021.10.08 10:06 장중(20분지연) 관련기사 현대차, 울산4공장 스타리아 물량 전주공장 이전 합의美증시 상승에도 코스피 1.8% 하락 마감…2900선 턱걸이이상엽 현대차 전무, 대한민국디자인대상서 은탑산업훈장 수훈 close (1.99%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 81,600 전일대비 1,800 등락률 +2.26% 거래량 1,003,265 전일가 79,800 2021.10.08 10:06 장중(20분지연) 관련기사 [종목속으로] 카카오뱅크가 탄 '미끄럼틀'변동성 커진 코스피, 하락전환 후 2930선 거래…코스닥 2%대 급락美증시 상승 영향…장 초반 코스피 2980선 거래 close (1.25%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 685,000 전일대비 18,000 등락률 +2.70% 거래량 104,821 전일가 667,000 2021.10.08 10:06 장중(20분지연) 관련기사 美증시 상승에도 코스피 1.8% 하락 마감…2900선 턱걸이 위험자산 투심 위축…코스피·코스닥 1.6%·3% 급락변동성 커진 코스피, 하락전환 후 2930선 거래…코스닥 2%대 급락 close (1.20%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 72,100 전일대비 500 등락률 +0.70% 거래량 5,173,477 전일가 71,600 2021.10.08 10:06 장중(20분지연) 관련기사 반도체·폰 날았다…삼성전자, 3분기 매출 사상 첫 70조 돌파(상보)[속보] 삼성전자, 3분기 매출 73조원…분기 사상 최대[속보] 삼성전자, 3분기 영업익 15조8000억원…전년비 28%↑ close (0.42%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 819,000 전일대비 4,000 등락률 +0.49% 거래량 17,569 전일가 815,000 2021.10.08 10:06 장중(20분지연) 관련기사 삼바, 코로나19 항체치료제 개발사 엔졸리틱스와 CDMO 계약삼성바이오, 美 엔졸리틱스 코로나19 치료제 위탁개발생산美증시 상승에도 코스피 1.8% 하락 마감…2900선 턱걸이 close (0.12%) 등의 순서였다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 93,800 전일대비 1,900 등락률 -1.99% 거래량 1,617,760 전일가 95,700 2021.10.08 10:06 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"SK하이닉스, 4분기부터 메모리 가격 조정 시작...목표가 하향"[클릭 e종목] "SK하이닉스, 3Q보다 4Q이후가 더 중요"美증시 상승에도 코스피 1.8% 하락 마감…2900선 턱걸이 close (-1.88%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 391,000 전일대비 2,500 등락률 -0.64% 거래량 223,590 전일가 393,500 2021.10.08 10:06 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “네이버, 저평가 매력 부각”美증시 상승에도 코스피 1.8% 하락 마감…2900선 턱걸이[2021 국감]'직장 내 괴롭힘' 물의에 고개숙인 한성숙…"네이버 다 바꾸겠다" close (-1.14%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 119,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,868,707 전일가 119,500 2021.10.08 10:06 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정美증시 상승에도 코스피 1.8% 하락 마감…2900선 턱걸이 위험자산 투심 위축…코스피·코스닥 1.6%·3% 급락 close (-0.42%) 등은 떨어졌다.

코스닥도 비슷한 흐름이다. 전날 대비 0.67%(6.38포인트) 상승한 959.81로 출발한 이후 다소 소강상태다. 오전 9시38분 기준 953.84로 내려앉았다.

코스닥 시장에서도 외국인과 기관은 각각 1321억원, 489억원어치를 순매도했다. 개인만 1820억원어치를 사들였다.

역시 하락한 업종과 상승한 업종 숫자가 비슷했다. 반도체(-0.99%), 운송(-0.88%), 오락·문화(-0.85%) 등은 떨어진 반면 유통(1.70%), 방송서비스(1.55%), 통신방송서비스(1.20%) 등은 상승했다.

시총 상위 10위 종목은 상승세다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 89,700 전일대비 3,000 등락률 +3.46% 거래량 544,270 전일가 86,700 2021.10.08 10:06 장중(20분지연) 관련기사 美증시 상승에도 코스피 1.8% 하락 마감…2900선 턱걸이 위험자산 투심 위축…코스피·코스닥 1.6%·3% 급락변동성 커진 코스피, 하락전환 후 2930선 거래…코스닥 2%대 급락 close (2.88%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 126,000 전일대비 4,000 등락률 +3.28% 거래량 118,174 전일가 122,000 2021.10.08 10:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 오전 중 상승 폭 줄어…외국인 순매도 지속美증시 상승 영향…장 초반 코스피 2980선 거래美中에 흔들리는 국내 증시…코스피 3000선 아래서 장 마감 close (2.62%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 179,700 전일대비 6,700 등락률 +3.87% 거래량 342,415 전일가 173,000 2021.10.08 10:06 장중(20분지연) 관련기사 “2차전지” 반등 시작! 하락장에서도 터진다!美증시 상승에도 코스피 1.8% 하락 마감…2900선 턱걸이 위험자산 투심 위축…코스피·코스닥 1.6%·3% 급락 close (2.02%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 169,800 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 227,435 전일가 169,800 2021.10.08 10:06 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"CJ ENM, 티빙 초기 투자 성과 기대 이상"美증시 상승에도 코스피 1.8% 하락 마감…2900선 턱걸이 위험자산 투심 위축…코스피·코스닥 1.6%·3% 급락 close (1.00%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 99,800 전일대비 1,000 등락률 +1.01% 거래량 589,543 전일가 98,800 2021.10.08 10:06 장중(20분지연) 관련기사 위험자산 투심 위축…코스피·코스닥 1.6%·3% 급락“디스플레이텍” 말씀드렸죠? 외인 5일 연속 순매수 행진! 다음 후속株 갑니다!이달 1兆 판 外人...HMM·SK이노는 담았다 close (0.91%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 51,400 전일대비 900 등락률 +1.78% 거래량 251,112 전일가 50,500 2021.10.08 10:06 장중(20분지연) 관련기사 美증시 상승에도 코스피 1.8% 하락 마감…2900선 턱걸이 위험자산 투심 위축…코스피·코스닥 1.6%·3% 급락이달 1兆 판 外人...HMM·SK이노는 담았다 close (0.20%) 등의 순서였다. 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 65,700 전일대비 1,600 등락률 -2.38% 거래량 364,630 전일가 67,300 2021.10.08 10:06 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제이달 1兆 판 外人...HMM·SK이노는 담았다코스피·코스닥 오전 중 상승 폭 줄어…외국인 순매도 지속 close (-2.67%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 401,100 전일대비 3,400 등락률 -0.84% 거래량 3,994 전일가 404,500 2021.10.08 10:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 오전 중 상승 폭 줄어…외국인 순매도 지속美증시 상승 영향…장 초반 코스피 2980선 거래美中에 흔들리는 국내 증시…코스피 3000선 아래서 장 마감 close (-0.91%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 88,400 전일대비 2,300 등락률 -2.54% 거래량 341,191 전일가 90,700 2021.10.08 10:06 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “펄어비스, 중국에서의 성과가 중요하다”美증시 상승에도 코스피 1.8% 하락 마감…2900선 턱걸이 위험자산 투심 위축…코스피·코스닥 1.6%·3% 급락 close (-0.22%) 등은 떨어졌다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr