위니아딤채, '딤채쿡 당질저감50' 6인용 압력밥솥 출시

특허 출원된 당질저감 기술로 쌀 품종에 따라 탄수화물 최대 51% 저감 효과

레스토랑서 즐기는 고급 수비드 메뉴까지 편리하게 조리



[아시아경제 김흥순 기자] 위니아딤채 위니아딤채 071460 | 코스닥 증권정보 현재가 3,580 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,450 2021.10.08 08:39 장시작전(20분지연) 관련기사 위니아딤채, 스페셜 와인룸 탑재한 '딤채' 신제품 선봬위니아딤채, 롯데하이마트와 김치냉장고 '딤채' 기획전위니아딤채, 홈페이지 리뉴얼 완료…"고객 체험형 컨텐츠 강화" close 는 당질저감에 특화된 다양한 메뉴와 고급 수비드(식재료를 미지근한 물에 장시간 데우는 조리법) 요리도 손쉽게 할 수 있는 '딤채쿡 당질저감50' IH 압력밥솥 6인용 신제품을 출시한다고 8일 밝혔다.

딤채쿡 당질저감50 IH 압력밥솥에는 위니아딤채 위니아딤채 071460 | 코스닥 증권정보 현재가 3,580 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,450 2021.10.08 08:39 장시작전(20분지연) 관련기사 위니아딤채, 스페셜 와인룸 탑재한 '딤채' 신제품 선봬위니아딤채, 롯데하이마트와 김치냉장고 '딤채' 기획전위니아딤채, 홈페이지 리뉴얼 완료…"고객 체험형 컨텐츠 강화" close 가 세계 최초로 개발한 IH 압력밥솥 저당 알고리즘이 탑재됐다. 이 알고리즘을 사용하면 쌀 품종에 따라 탄수화물(당)을 최대 51%까지 저감시킬 수 있다고 회사 측은 설명했다. 또 당질저감에 특화된 메뉴뿐 아니라 수비드, 홍삼 숙성 등 최근 소비자 라이프 트렌드를 반영한 다양한 기능도 넣었다.

위니아딤채 위니아딤채 071460 | 코스닥 증권정보 현재가 3,580 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,450 2021.10.08 08:39 장시작전(20분지연) 관련기사 위니아딤채, 스페셜 와인룸 탑재한 '딤채' 신제품 선봬위니아딤채, 롯데하이마트와 김치냉장고 '딤채' 기획전위니아딤채, 홈페이지 리뉴얼 완료…"고객 체험형 컨텐츠 강화" close 가 한국식품과학연구원에 시험을 의뢰한 결과 딤채쿡 당질저감50 IH 압력밥솥은 일반 밥솥으로 지은 밥(백미 기준)보다 46%, 쌀의 품종(밭벼)에 따라서는 최대 51% 당질(탄수화물) 성분을 낮춘다는 성능을 인증받았다. 수비드 기능을 사용하면 영양소 파괴가 적고 맛과 식감이 뛰어난 요리를 편리하게 만들 수 있다.

이 밖에 건강과 다이어트에 관심이 많은 소비자를 위해 밥 소믈리에가 직접 개발한 93종의 건강요리 레시피도 추가했다. 건강요리 레시피를 활용하면 비타민이나 무기질 등의 영양소 손실을 최소화하고 타지 않으면서도 간편하게 고기, 야채를 이용한 저당, 저유, 저염 조리를 손쉽게 선택할 수 있다.

신제품은 소프트 브라운, 타이거 오렌지, 새프런 옐로우 등 3가지 색상을 갖췄다. 당질저감 트레이는 100% 스테인리스 재질에 핸들과 패킹을 손쉽게 분리할 수 있어 제품 세척도 용이하다. 당질저감 기능을 사용한 뒤에는 물이 남아 있지 않아 위생적이며 트레이 자동세척 기능이 있어 깨끗하게 사용할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

제품 가격은 50만원대로 백화점과 할인점, 위니아 전문점, 하이마트 등 오프라인 판매점과 온라인 쇼핑몰에서 구매할 수 있다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr