'네이버쇼핑 페스타' 열린다

네이버가 오는 11일부터 24일까지 ‘네이버쇼핑 페스타’를 진행한다.

8일 네이버에 따르면 이번 행사는 네이버쇼핑의 ‘브랜드데이’, ‘신상위크’ 등 대형 쇼핑 기획전을 통해 이용자로부터 인기를 얻은 상품을 모아 선보인다.

‘네이버쇼핑 페스타’에서는 패션·리빙·디지털·뷰티·키즈·식품 등 다양한 카테고리의 우수 중소상공인(SME)과 브랜드 등 총 1200여개 브랜드와 판매자들이 참여해 최대 90% 할인 혜택을 제공한다. 네이버 쇼핑라이브를 통해 릴레이 라이브도 진행한다. 구매 고객에게는 네이버페이 포인트 6~12% 적립 혜택을 제공한다.

오는 11일부터 17일까지는 그 간 가장 높은 인기를 끌었던 브랜드의 상품들을 합리적인 가격으로 선보이는 ‘앵콜위크’가 진행된다. 삼성, 애플, CJ제일제당, 설화수 등 600여 개 이상의 브랜드가 참여한다.

이어 18일부터 24일까지는 이용자들의 솔직한 후기를 통해 상품력이 검증된 SME 상품들을 모은 ‘붐업위크’도 열린다. 스타일윈도, 디자이너윈도, 해외직구윈도 등 우수 스토어 상품과 명물 맛집 등 570여 곳이 넘는 스토어의 상품들을 만나볼 수 있다.

네이버 관계자는 "한 해 동안 네이버쇼핑의 다양한 상품들을 사랑해 주신 이용자들에게 감사의 마음을 전하고자 이번 프로모션을 준비했다"며 "프로모션을 통해 네이버쇼핑에서 검증된 인기 아이템을 최대 혜택으로 만날 뿐 아니라, SME 판매자들의 내실 있는 스토어들도 다양하게 발견하는 기회가 되길 바란다"고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr