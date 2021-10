이마트24, 딜리셔스 삼각김밥 출시…“곱창돌김·제주흑돼지 담았다”

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 오는 13일 곱창돌김·제주흑돼지 등 고급 식재료를 활용한 딜리셔스 삼각김밥 2종을 선보인다고 8일 밝혔다.

해당 상품들은 일반 김 대신 곱창돌김을 사용했다. 곱창돌김은 특정 시즌에만 소량 생산되기 때문에 일반 김보다 약 2배가량 비싸다. 하지만 맛이 더 부드럽고 단맛이 나며, 돌김 특유의 바삭한 식감을 느낄 수 있다.

토핑으로는 씹을수록 고소한 맛이 나는 제주흑돼지를 사용했고, 올해 수확한 햅쌀을 농협으로부터 공급받았다. 도정 한지 3일 이내의 쌀로 밥을 지어 찰진 밥맛을 느낄 수 있도록 했다. 이번 상품은 18만개 한정으로 판매하며 출시를 기념해 오는 13일부터 19일까지 할인 행사를 진행한다.

이마트24 관계자는 “간편하게 즐기는 한끼라도 제대로, 맛있게 먹고자 하는 고객들의 소비 심리가 반영되어 맛과 재료를 고려해 상품을 선택하는 경향이 높아지고 있다”며 “고급 재료, 지역 특산물을 활용하거나 유명 맛집과 협업하는 등 맛과 품질을 업그레이드 한 상품을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.

