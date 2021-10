[아시아경제 성기호 기자] 제3 인터넷전문은행 토스뱅크가 영업 3일째에 벌써 연간 가계대출 가능액의 절반 가까이를 대출한 것으로 나타났다. 토스뱅크는 지난 5일 출범했다.

7일 토스뱅크와 금융당국에 따르면 토스뱅크에서 이날 오후까지 2000억원 이상의 대출이 실행됐다.

금융당국은 출범에 앞서 토스뱅크에 올해 말까지 신규대출을 5000억원 이내로 제한해 달라고 권고한 바 있다. 하지만 출범 직후 대출 신청이 급격하게 몰리면서 3영업일 만에 연간 한도의 40%가 실행된 것이다.

이는 최근 금융당국의 대출 관리에 신생이면서 대출이 자유로운 상태인 토스뱅크에 대출자가 몰린 것으로 풀이된다.

토스뱅크는 출범하면서 최대한도 2억7000만원, 최저금리 연 2.7%의 신용대출을 제공하겠다고 밝힌 바 있다.

