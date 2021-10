文대통령, 수소경제 비전 보고 참석…'기업 지원 노력' 약속

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 7일 인천에서 열린 수소경제 비전 보고회에 참석, 관계자들을 격려하고 기업들에 대한 지원을 약속했다.

문 대통령은 이날 오후 인천 현대모비스 특화생산 및 연구집적단지 예정 부지에서 열린 수소경제 성과 및 비전 보고회에서 '2050년 탄소중립' 이행을 위해 탄소 저감 수단으로서 수소경제의 중요성이 더욱 증가했다고 강조하며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 '수소경제 활성화 로드맵' 발표 이후 2년여의 짧은 기간 동안 세계가 주목할 만한 성과를 거둔 것은 그간의 튼튼한 산업 역량과 함께 우리 기업과 국민의 노력이 있었기에 가능했다며, 정부는 기업들의 든든한 동반자로서 지원 노력을 아끼지 않겠다고 했다.

이날 정부는 ▲국내외 청정수소 생산주도 ▲빈틈없는 인프라 구축 ▲모든 일상에서 수소 활용 ▲생태계 기반 강화 등 수소경제 비전을 밝혔다. 특히 수소산업 생태계 경쟁력 강화를 위해 ▲수소 전주기 기술 개발 지원 ▲국제 공동연구 지원 ▲수소시범도시·클러스터·규제특구를 연계한 지역 생태계 활성화 ▲한국 주도의 글로벌 수소 이니셔티브 구축 ▲수소경제 투자 활성화를 위한 금융·세제 지원 등을 통해 2030년 수소경제 분야에서 양질의 일자리 5만 개를 창출할 계획이라고 밝혔다.

취임 이후부터 수소경제에 각별한 관심을 기울여 왔던 문 대통령은 행사장 도착 직후 정의선 현대차 회장, 최태원 SK 회장, 최정우 포스코 회장, 조현상 효성 부회장, 허용수 GS에너지 사장, 정기선 현대중공업 부사장, 구동휘 E1 전무 등과 사전 환담을 갖기도 했다.

이번 행사에는 정부, 지자체, 수소산업 기업, 공기업, 유관기관 등 70여 명이 참석했다.

