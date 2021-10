김재원 "윤석열 '王'자 논란, '바지 벗을까'보다 나아"

김재원 "王자 쓴 뒤 토론 효험...김건희·장모 실제로 점 보러 다닌다는 소문은 엉터리"

[아시아경제 김서현 기자] 김재원 국민의힘 최고위원이 윤석열 전 검찰총장 손바닥의 '임금 왕(王)'자 논란과 관련해 "'王'자를 쓰고 나서부터 토론이 좀 나아졌다"며 방어에 나섰다.

김 최고위원은 6일 KBS라디오 '주진우 라이브'에 나와 "그게 효과가 있더라. 효험이 있다"라며 이같이 말했다. 앞서 윤 전 총장은 국민의힘 대선후보 경선 3·4·5차 TV토론에서 왼쪽 손바닥 한가운데 '王'으로 보이는 글씨를 노출해 논란을 일으켰던 바 있다.

진행자가 "(손바닥에 왕자를) 못써서 5일 토론 때 힘을 못썼는가"라고 묻자 김 최고위원은 "조금~"이라며 말을 흐렸다.

그러자 강기정 전 청와대 정무수석은 "몸 어디에 보이지 않는 곳에 (부적을 써 놓았을 것)"이라며 "지난 5일 (국민의힘 후보 토론 뒤) 윤석열 후보가 유승민 후보에게 '왜 미신 이야기를 하냐'며 툭하고 가슴을 쳤다라는 보도를 봤다. 미신 가지고 논쟁을 하다니 참 답답하다"고 꼬집었다.

이에 김 최고위원은 "바지 벗기는 이야기보다 좀 낫다"고 반박했다. 그는 "'바지 벗을까요?' 해야 하는 그 상황하고는 전혀 다르잖냐"며 이재명 경기지사의 '바지 논란'보다는 그래도 낫다고 주장했다.

'바지 논란'은 지난 7월5일 민주당 후보토론 때 이 지사가 '여배우 스캔들'에 대한 해명을 요구받자 "제가 혹시 바지를 한번 더 내릴까요"라며 반발한 일을 말한다.

또 강 전 수석이 "윤 전 총장의 아내인 김건희씨나 또 장모가 실제로 점을 보러 다닌다는 이야기가 좀 있던데 확인은 안 된다"고 하자, 김 최고위원은 "진실도 모르면서 방송에 나와서 그런 이야기를 하시나. 확인도 안 되면서 그런 이야기를 하시나. 다 엉터리 이야기"라고 밝혔다.

