8월 경상수지 75억1000만달러…16개월 연속 흑자

석유제품·반도체 중심 수출 호조 지속

서비스수지 운송수지 개선으로 '흑자 전환'

[아시아경제 장세희 기자]지난 8월 우리나라 경상수지가 75억1000만달러 흑자를 기록했다. 16개월 연속 흑자다.

한국은행이 7일 발표한 ‘2021년 8월 국제수지(잠정)’에 따르면 지난 8월 경상수지는 75억1000만달러 흑자로 집계됐다. 흑자폭은 1년 전보다 8억7000만달러 늘었다. 이로써 경상수지는 지난해 6월 이후 16개월째 흑자 행진을 이어갔다. 경상수지란 국가 간 상품, 서비스의 수출입과 함께 자본, 노동 등 모든 경제적 거래를 합산한 통계다.

지난달 경상수지는 상품수지 흑자폭 축소에도 불구하고 서비스수지와 본원소득수지가 개선되면서 흑자 규모가 늘었다.

수출과 수입의 격차를 의미하는 상품수지 흑자는 지난달 56억4000만달러로 나타났다. 흑자폭은 1년 전(70억8000만달러)보다 14억4000만달러 축소됐다.

수출은 522억2000만달러를 기록해 1년 전보다 31.2% 증가했다. 세계 경제 회복에 힘입어 석유제품, 반도체 등을 중심으로 수출 호조가 지속됐다. 통관 기준으로 석유제품 수출은 1년 전에 비해 53.9% 증가했다. 화공품 49.5%, 철강제품 47.9%, 정보통신기기 43.2%, 반도체는 41.5% 늘었다.

수입은 465억9000만달러로 전년 동월 대비 42.4% 늘었다. 유가 등 원자재 가격이 상승한 가운데 설비투자가 지속되고, 내구재 소비가 늘면서 원자재·자본재·소비재 수입이 모두 증가했다. 품목별로 보면 원자재와 자본재 수입이 각각 79.1%, 21.6%씩 늘었다. 소비재 수입도 16.3% 증가했다. 수입 증가폭이 수출 증가폭을 웃돌면서 상품수지도 흑자 규모가 줄었다.

지난달 서비스수지는 운송수지 개선 등으로 적자에서 10억달러 흑자로 전환했다. 운송수입이 크게 늘면서 운송수지는 15억2000만달러 흑자로 집계됐다.

임금·배당·이자 흐름을 반영한 본원소득수지는 11억1000만달러로 흑자폭이 1년 전에 비해 4억달러 늘었다. 국내 기업이 해외법인에서 벌어들이는 배당수입이 늘어나면서 배당소득수지는 4억8000만달러 증가했다.

자본 유출입을 나타내는 금융계정 순자산은 7월 중 58억달러 늘었다. 직접투자에서 내국인의 해외투자가 53억3000만달러, 외국인의 국내 투자는 5억9000만달러 증가했다.

증권투자는 내국인의 해외증권투자가 53억8000만달러 증가한 반면, 외국인 국내 투자는 31억2000만달러 감소했다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr