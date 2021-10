"도심 속 가을 호캉스" 신라스테이, '아트 투어' 패키지 출시

[아시아경제 김유리 기자] 신라스테이는 '2021 미술주간'을 맞아 '미술주간×신라스테이 미술여행' 패키지를 선보인다고 6일 밝혔다.

올해로 7주년을 맞는 미술주간은 문화체육관광부가 주최하고 재단법인 예술경영지원센터가 주관하는 행사로, 코로나19로 지친 국민들이 일상 속에서 미술이 주는 위로와 즐거움을 발견하길 바라는 취지에서 '미술을 즐기는 주간'을 주제로 다채로운 프로그램을 선보인다.

'미술주간×신라스테이 미술여행' 패키지는 광화문과 해운대 두 곳에서 지역적 특색을 살려 진행한다. 신라스테이 광화문은 '뉴트로 뉴노멀'로 과거와 현재, 아날로그와 디지털 예술의 조화를 살펴볼 수 있는 아트 스팟으로 떠나는 도보 투어가 콘셉트다.

패키지 고객들은 신라스테이 광화문에서 출발해 약 2시간30분 동안 일민미술관, 갤러리 내일, 돈의문 박물관마을 등 다양한 공간에서 미술 전문 가이드의 설명을 들으며 미술 작품을 감상할 수 있다.

신라스테이 해운대는 '바다를 담은 예술'이라는 콘셉트의 아트 투어를 통해 현대 미술, 사진 작품 등 기획전을 접할 수 있는 조현화랑, 데이트갤러리, 갤러리 래 등 부산 지역의 다양한 갤러리를 방문해볼 수 있다. 투어에는 미술 전문 가이드가 동행해 작품에 대한 상세한 설명도 해줘 쉽고 즐거운 미술 여행이 되도록 했다.

패키지 구성은 ▲미술여행 도보 투어 이용권(2인) ▲객실(1박) ▲조식(2인) ▲신라스테이×댄싱스네일 에코백(1개) ▲얼리 체크인(오후 12시) ▲센시안 압박밴드 소프트슬리머(1개)로 구성됐다. 10월17일까지 신라스테이 광화문, 해운대에서 이용할 수 있다. 도보 투어 관련 자세한 사항은 신라스테이 공식 홈페이지 또는 '2021 미술주간' 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

