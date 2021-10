미래에셋투자와연금센터, 국내 최초 TDF 전문서적 발간

[아시아경제 이민지 기자] 미래에셋투자와연금센터는 국내 최초로 TDF 전문서적 ‘연금자산관리, TDF로 자율운행하라’를 발간했다고 6일 밝혔다.

TDF(타겟 데이트 펀드, Target Date Fund)는 목표 시점(타겟 데이트)에 맞춰 자동으로 투자 비중을 조절해 주는 상품이다. 코로나 사태 이후 개인투자자들 사이에 일어난 투자 열풍이 연금시장으로 옮겨오면서 TDF 순자산은 2018년말 1조3730억원에서 2021년 9월말 9조5053억원으로 빠르게 늘어났다.

이러한 관심을 반영, 발간물은 투자경험이 많지 않은 연금가입자에게 TDF 전반에 대해 알기 쉽게 소개하기 위해 제작됐다. 발간물은 ‘연금자산관리, TDF로 자율운행하라’는 ‘TDF란 무엇인가’, ‘TDF, 어떻게 운용하는가’, ‘어떤 TDF를 고를 것인가’ 3장으로 구성됐다.

1장 ‘TDF란 무엇인가’에서는 TDF가 무엇인지 소개하고, 연금을 운용하는데 있어 TDF가 제격인 이유와 어떤 투자자에게 TDF가 적합한지 살펴본다. 연금과 TDF의 특징을 살펴보고, 미국과 한국에서 TDF는 어떻게 성장했는지 알아본다. 또한 몇 가지 질문을 통해 연금가입자에게 적합한 금융상품을 확인할 수 있다.

2장 ‘TDF, 어떻게 운용하는가’에서는 TDF가 어떻게 자산을 배분하고 운용하는지 들여다 본다. 책은 TDF 핵심 엔진인 글라이드 패스는 어떻게 만들어지고 작동하는지, 목표 시점이 지나면 자산 운용은 어떻게 하는지를 알아본다. 더불어 주식과 채권 외에 어떠한 자산에 투자하는지, 왜 펀드를 통해 간접투자하는지, 환 헤지는 어떻게 하는지도 살펴본다.

마지막 3장 ‘어떤 TDF를 고를 것인가’에서는 연금가입자가 자신에게 맞는 TDF를 고르는 과정에서 점검해야 할 사항에 대해 살펴본다. 또한 TDF를 활용한 연금자산 운용 전략도 알아본다.

책을 기획하고 공동 저자로 참여한 미래에셋투자와연금센터 김동엽 상무는 “노후라는 망망대해를 건너려면 연금이라는 배가 필요한데, 이 배의 엔진은 장기투자자산이어야 한다”며 “투자 경험과 시간이 부족하다면 자동항법장치를 갖춘 TDF에 노후자금을 맡겨 두는 방법도 좋은 해법이 될 수 있다”고 말했다.

‘연금자산관리, TDF로 자율운행하라’는 미래에셋투자와연금센터 홈페이지에서 e북으로 만나볼 수 있다. 홈페이지에서 진행하는 이벤트에 응모하면 추첨을 통해 200명에게는 책을, 200명에게는 기프티콘을 증정한다. 미래에셋투자와연금센터 유튜브 채널 ‘투자와연금 TV’에서는 TDF 교육 동영상 시리즈도 만나볼 수 있다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr