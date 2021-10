광양시, 상상더하기 정책개발 직원 아이디어 공모

신성장 동력산업 육성 방안 등 5개 분야 공모



금상 100만 원 등 다양한 시상으로 1팀 1제안 참여 유도



[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 광양시는 시정 핵심 주요 현안 가운데 직원들의 관심을 높이고, 대안 모색이 필요한 사안을 발굴하기 위해 시 공무원들을 대상으로 ‘정책개발 직원 아이디어 공모전’을 개최한다고 5일 밝혔다

광양시는 ‘여러분의 아이디어로 광양의 밝은 미래를 설계합니다’를 주제로 ▲신성장동력 산업 육성 방안 ▲위드코로나 시대 대비 정책 및 행정서비스 ▲소비 촉진 일자리 창출 등 지역경제 활성화 ▲탄소중립을 위한 공공 대응 방안 ▲광양시 발전에 관한 실현 가능한 정책 등 5개 분야에 대해 아이디어를 공모했다.

접수된 아이디어는 담당부서 검토와 제안 심사위원회의 심의를 통해 시책화 가능성, 창의성, 효율성, 노력도 등을 종합적으로 고려해 금상 100만 원(1명), 은상 75만 원(1명), 동상 50만 원(1명), 장려상 25만 원 등으로 나눠 시상한다.

시상과 더불어 등급이 결정된 채택 결과에 따라 인사 특전을 부여하고, 제안을 가장 많이 제출한 부서는 부서 시상금 50만 원을 지급해 직원 사기를 진작할 예정이다.

김복덕 기획예산실장은 “시정 발전을 위해서는 실제 업무를 추진하는 직원들의 의견을 적극 반영하는 것이 무엇보다 중요하다”며, “광양시 발전을 위해 많은 직원이 참신한 의견을 제안해 주시길 바란다”고 말했다.

