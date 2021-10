'골목 상권 침해' 카카오, 헤어샵 예약 사업 철수키로

[아시아경제 강나훔 기자] 골목상권 침해 논란에 휩싸인 카카오가 꽃·간식·샐러드 배달 중개 사업에 이어 뷰티예약 사업에서도 철수할 전망이다.

4일 업계에 따르면 카카오는 미용실·네일숍 예약 서비스인 ‘카카오헤어샵’의 연내 철수를 검토하고 있다. 카카오는 관련 계획을 국회의원들에게 전달한 것으로 알려졌다.

카카오헤어샵은 대표적인 골목 침해 사업으로 꼽혀왔다. 이는 카카오의 투자 전문 자회사 카카오인베스트먼트가 약 24.52%의 지분율을 가진 와이어트가 운영 중인 서비스로, 약 70%의 시장 점유율을 자랑한다.

카카오 관계자는 "골목상권 침해 논란에 해당하는 사업들의 철수를 논의 중인 단계"라며 "중소사업자 및 파트너들과 상생할 수 있는 방안을 지속해서 모색해나갈 것"이라고 말했다.

업계에선 카카오VX가 운영 중인 스크린 골프 사업의 철수도 거론된다. 다만 1200곳에 달하는 가맹점과 협의를 거쳐야 하고 가맹주들의 피해도 예상돼 철수 결정이 순탄치 않을 것으로 보인다.

한편, 카카오는 지난달 14일 상생안 내놓으며 골목 상권 침해 사업을 정리하겠다고 발표했다. 당시 상생안에는 ▲소상공인 지원을 위한 기금 3000억원 조성 ▲꽃·간식·샐러드 배달 중개 서비스 철수 ▲카카오T '스마트호출' 폐지 등이 담겼다.

