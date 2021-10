중소형주 수익률, 대형주 앞질러…규제 이슈에서 비교적 자유로워

올해 1월4일~10월1일 코스피 대형주 1.61% 상승에 그쳐

같은 기간 코스피 중형주와 소형주 각각 17.74%, 22.70% 상승

[아시아경제 공병선 기자] 올해 들어 중소형주의 수익률이 대형주를 앞지르는 것으로 나타났다. 규제 이슈 등에서 비교적 자유롭다는 점이 투자 매력도를 높인 것으로 풀이된다.

4일 한국거래소에 따르면 올 1월4일부터 10월1일까지 코스피의 대형주는 1.61% 오르는 데 그쳤다. 반대로 같은 기간 중형주와 소형주는 17.74%, 22.70% 상승했다. 유가증권시장에서 대형주는 시가총액을 기준으로 상위 1~100위, 중형주는 상위 101~300위, 나머지는 소형주로 분류된다.

시총 1위 기업 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,200 전일대비 900 등락률 -1.21% 거래량 15,803,395 전일가 74,100 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 9월 한 달 간 코스피 하락하는 사이…고배당 지수는 5%↑삼성전자 3분기 실적 '장밋빛' 기대…주가는 '글쎄'외국인, 한 주 만에 '팔자'…삼전 가장 많이 순매도 close 는 이 기간 동안 9.63% 하락했다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 100,000 전일대비 3,000 등락률 -2.91% 거래량 2,681,124 전일가 103,000 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 악재 8할 이상 이미 선반영…SK하이닉스, 반등은 언제쯤코스피 3000선 위협...코스닥도 천스닥 아래로코스피, 외국인·기관 팔자에 '3010선' 뚝..."이달 중순까지 인내 시간 필요" close (-15.61%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 248,000 전일대비 11,500 등락률 -4.43% 거래량 1,020,405 전일가 259,500 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 외국인, 한 주 만에 '팔자'…삼전 가장 많이 순매도셀트리온, 美 FDA에 아바스틴 바이오시밀러 품목허가 신청양시장 반등…코스피 사흘 만에 상승마감 close (-30.92%), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,331,000 전일대비 6,000 등락률 -0.45% 거래량 22,422 전일가 1,337,000 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 외국인, 한 주 만에 '팔자'…삼전 가장 많이 순매도[클릭e종목]"LG생활건강, 3분기 실적 둔화 전망…목표가↓"삼성전자, 국내 첫 10년 연속 동반성장 '최우수' 기업(종합) close (-17.84%), SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 101,000 전일대비 1,000 등락률 -0.98% 거래량 200,990 전일가 102,000 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 SK바이오팜, 43억 의약품 공급계약올 10대그룹 시총 80조 늘었다SK바이오팜 기술수출 수면장애 신약 '수노시', 캐나다 출시 close (-40.24%), 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 595,000 전일대비 8,000 등락률 -1.33% 거래량 236,723 전일가 603,000 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 외국인, 한 주 만에 '팔자'…삼전 가장 많이 순매도"초심으로 돌아가겠다"…절치부심 엔씨, 주가도 복귀할까[특징주]엔씨소프트, 신작 게임 출시 앞두고 급등 close (-36.09%) 등 종목도 큰 폭으로 떨어졌다.

반면 중소형주는 코스피 주가 상승률에서 상위권에 올라있다. 소형주에 속하는 일성건설 일성건설 013360 | 코스피 증권정보 현재가 6,600 전일대비 40 등락률 +0.61% 거래량 14,767,739 전일가 6,560 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 "무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"“남북 관계 개선 의지 있다”... 김여정 발언, 대북주 화려한 상승!드디어 나왔다! “삼성전자-테슬라” 황금 수혜株! close 은 478.95%, 코오롱플라스틱 코오롱플라스틱 138490 | 코스피 증권정보 현재가 21,050 전일대비 1,400 등락률 +7.12% 거래량 16,309,023 전일가 19,650 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정3000조 시장 장악! “수소경제” 미리 잡아야 할 핵심株드디어 나왔다! “삼성전자-테슬라” 황금 수혜株! close 368.82%를 기록했다. 중형주인 넥스트사이언스 넥스트사이언스 003580 | 코스피 증권정보 현재가 28,000 전일대비 1,250 등락률 -4.27% 거래량 880,801 전일가 29,250 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 코스피 수익률 하위 10개 종목 중 6개가 제약·바이오株"무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"넥스트사이언스, 지트리비앤티 지분 5% 150억원에 취득 결정 close 는 418.52%, 효성첨단소재 효성첨단소재 298050 | 코스피 증권정보 현재가 717,000 전일대비 16,000 등락률 -2.18% 거래량 97,215 전일가 733,000 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-16일효성첨단소재, 언양공장 1500억원에 처분‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 381.21% 등을 나타냈다.

코스닥에서도 중소형주들이 강세를 보였다. 같은 기간 코스닥 시총 101~400위 중형주와 400위 아래 소형주의 성장률은 각각 3.70%, 10.63%를 기록했지만 1~100위 대형주는 2.49% 하락했다.

연초 상승장은 대형주가 이끌었다. 하지만 코스피의 대형주를 중심으로 횡보를 보이는 동안 투자 수익률을 기대하는 매수세가 중소형주로 옮겨가는 순환매가 나타났다. 아울러 대형주는 이미 많이 올라 추가 상승 여력이 제한되는 동시에 대형 플랫폼 기업을 겨냥한 규제 이슈 등이 발목 잡았다.

중소형주는 2차전지를 중심으로 이익 추정치가 상향되는 상황이다. 아울러 규제 이슈 등 외국인 순매도에서도 비교적 자유로워 주가 상승 여력도 충분한 것으로 풀이된다. 다만 금리가 오르면 상대적으로 중소형주에 불리한 환경이 조성돼 단기적으로 차익실현 욕구가 나타날 수 있다는 관측도 나왔다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr