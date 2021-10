CJ온스타일, 질문 모아보기 메뉴 신설…“라방 끝나도 답해드려요”

[아시아경제 임춘한 기자] CJ온스타일은 라이브커머스(라방) 채널인 '라이브쇼'의 쌍방향 소통 강화를 위해 '질문 모아보기' 코너를 신설하고 모든 고객의 질문에 답해준다고 4일 밝혔다.

라이브커머스의 장점이 쌍방향 소통이지만 방송 중 시청자의 질문에 모두 답변하지 못하는 경우가 생겨 이를 개선하기 위한 조치다. 방송 중 진행자의 답변을 듣지 못했더라도 '질문 모아보기' 메뉴에서 '내 질문보기' 탭을 누르면 나중에라도 답을 확인할 수 있다.

CJ온스타일은 사용자환경(UI·UX)도 개선했다. 구매 인증 혜택과 적립금을 놓치지 않도록 신청 버튼을 아예 화면에 넣고, 다른 페이지로 이동해도 시청하던 방송을 작은 화면으로 계속 볼 수 있도록 했다. 또한 중요 공지를 놓치지 않도록 고객 공지 창을 채팅창 아래 별도로 만들었다.

CJ온스타일은 품질 관리를 위해 표시광고법 위반 여부를 방송 전 전수 조사하고 실물 검사 비율을 늘리는 한편 카카오톡 채널에서도 고객 만족도 조사를 하는 등 상품 관리와 고객 서비스도 강화한다.

CJ온스타일 관계자는 “이번 라이브쇼 시스템 개편은 철저한 고객 중심 사업 철학을 반영해 소비자가 실제 느끼는 불편 사항을 개선하는데 집중했다”며 “고객 중심 운영 전략과 26년 전문 기업 노하우를 총 동원해 차별화된 경쟁력을 갖춘 선도 플랫폼으로 인정받겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr