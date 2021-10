시화 MTV 거북섬 주상복합 개발 1265억 PF

[아시아경제 임정수 기자] 경기도 시흥시 MTV 거북섬 개발 사업 내 주상복합 개발을 위한 1265억원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF) 조달이 성사됐다.

4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 거북섬 주상복합 개발 시행사인 ㈜대한씨앤디는 한국투자증권 주관으로 1165억원 규모의 PF 대출을 받았다. 만기는 6개월로 만기에 원금을 일시 상환하는 조건이다.

대출은 상환 및 담보 우선순위에 따라 선순위(Tranche A) 1165억원, 후순위(Tranche B) 100억원으로 나눠 이뤄졌다. 선순위 대출은 후순위에 비해 상환 안정성이 높은 대신에 투자자가 받을 수 있는 이자(금리)는 후순위에 비해 낮다.

조달한 자금은 경기도 시흥시 MTV 거북섬 주상복합 1BL(블록) 일원에서 추진하는 주상복합 개발 사업에 사용한다. 대원씨앤디는 이 부지에 지하 2층~지상 35층, 공동주택(아파트) 402세대와 오피스텔 594실 등을 지을 계획이다.

한국투자증권은 PF 대출 유동화 과정에서 유동화 목적으로 만든 특수목적법인(SPC)에 신용공여를 제공했다. SPC에 유동화증권 상환 재원이 부족할 경우 SPC가 발행하는 사모채를 인수해 주기로 했다.

IB업계 관계자는 "거북섬 개발 사업은 주상복합 외에도 아파트, 오피스, 레저타운 등이 복합적으로 들어설 예정으로 개발 사업을 위한 관련 PF 조달이 지속되고 있다"고 전했다.

