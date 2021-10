청년세대 '빚투', 올 상반기에만 38兆…증권사 전체 신규대출액 68%

[세종=아시아경제 손선희 기자] 지난 상반기 10~30대 청년세대가 주식투자를 위해 증권사로부터 대출받은 금액이 38조원을 넘어선 것으로 나타났다. 지난해 전체 대출액의 68%를 차지하는 규모다.

3일 국회 기획재정위원회 소속 장혜영 정의당 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면 지난 1~6월 동안 증권사의 신용거래융자 신규대출액은 총 185조8654억원으로 집계됐다. 이 중 10~30대 대출자의 신규대출액은 38조7453억원으로, 이미 지난해 전체 대출액(57조639억원)의 67%에 달했다. 지난 6월말 기준 청년들의 예탁증권 담보 융자 신규대출액도 3조5000억원이었다.

올해 들어 새로 개설된 증권계좌 2115만개 중 절반가량(1172만개)을 이들 청년세대가 차지한 것으로 나타났다.

증권사의 신용거래융자 이자율은 대출 기간에 따라 4~8% 사이다. 예탁증권담보융자 평균 이자율은 7~9%에 달한다. 여기에 증권사 거래수수료 및 증권거래세 등을 고려하면, 청년층이 자칫 '빚투'의 늪에 빠질 수 있다는 우려가 나온다. 특히 신용융자의 경우 주식이 담보 비율(약 140%) 밑으로 떨어질 경우 증권사가 임의로 주식을 처분할 수 있어 그대로 손실이 확정된다.

장 의원은 "다른 세대에 비해 소득·자산이 상대적으로 적은 청년들이 무리하게 빚을 내서 주식에 투자하게 되면, 자산시장 변동에 따라 삶 자체의 불안이 가중될 우려가 있다"고 밝혔다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr